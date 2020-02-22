Son dakika: Başkan Erdoğan İzmir'de

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Bergama'da halka hitap ediyor

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

"Dönemimizde Türkiye kardeşlikle büyüdü, demokrasiyle güçlendi, özgürlükle ilerledi.

20-30 yıl önce nasıl bir Türiye vardı, şimdi nasıl bir Türkiye var, bunları görüyorsunuz. Sözü dinlenen pasaportu itibar gören, her adımı dikkatle takip edilen bir ülke konumuna geldik.

İnsansız hava aracı için ABD'ye 'Bize İHA verin' dediğimiz zaman, bize 'Kongreden geçirmedik' diyorlardı. Şimdi insansız hava aracını kendimiz yapıyoruz. Savunma sanayinde yerlilik oranı yüzde 20'den yüzde 70'in üzerine çıktı. Şimdi yerli olarak milli olarak güçlüyüz, daha sağlamız.

Biz artık tankımızı da üretiyoruz. Bay Kemal kafayı Sakarya'ya takmış. Biz Arifiye'deki tank fabrikasını satmadık. Tam aksine BMC Katarlılarla ortak olarak burayı yeniliyor.

Bugün dünyanın en büyük savunma şirketleri arasında 5 firmamız var.

Teröristleri Suriye ve Irak'ta hezimete uğrattık. Suriye içerisinde toplam 8 bin 300 kilometrekarelik alanı DEAŞ, YPG/PKK'lı teröristlerden temizledik. Bir dönem PKK'lı canilerin cirit attığı bölgelerde şimdi huzur ve barış var. İnşallah aynı sükunet ortamını İdlib'de de tesis edeceğiz. Bizim için İdlib meselesi Afrin kadar, Barış Pınarı Harekatı bölgesi kadar önemlidir.

4'LÜ İDLİB ZİRVESİ 5 MART'TA

Putin ile dün konuştum. Merkel ve Macron'a da ifade ettim 5 Mart'ta tekrar bir araya geleceğiz ve bu meseleyi konuşacağız.