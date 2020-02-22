Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Menemen - Aliağa - Çandarlı Otoyolu Açılış Töreni’nde açıklamalar
Son dakika haberi... Menemen - Aliağa - Çandarlı Otoyolu Açılış Töreni’nde gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bu yolun ülkemize katkısı 255 milyon lira olarak hesaplanıyor." dedi. Başkan Erdoğan, "Türkiye'nin verdiği mücadele yeni bir İstiklal Harbi'dir. Bu oyunlara gelmeyeceğiz, kendi işimize bakacağız" ifadelerini kullandı.
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Menemen - Aliağa - Çandarlı Otoyolu Açılış Töreni'nde gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor.
İşte Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:
İzmir'in büyük sanayi tesislerinin bulundu Aliağa'yı ülkemizin en önemli limanlarından birini inşa edeceğimiz Çandarlı'ya bağlıyoruz. İzmir'den yola çıkan bir araç bu otoyol sayesinde 40 dakika içinde Çandarlı'ya ulaşabilecek.
Menemen - Aliağa - Çandarlı Otoyolu İzmir'e yakışan bir eser oldu.
Zamandan ve yakıttan sağladığı tasarrufla bu otoyolun ülkemize çok büyük katkısı olacaktır. Bu yolun ülkemize katkısı 255 milyon lira olarak hesaplanıyor.
"KILIÇDAROĞLU ARAMIZDA YOK"
Kemal Kılıçdaroğlu aramızda yok. Oysa ki biz hep vatandaşımız yanında olmaya çalışıyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde bu anlayışla İzmir'i daha iyi projelerle donatacağız.
110 SAĞLIK TESİSİ HİZMETE SUNDUK
Alsancak Stadyumu'nun inşasını da bitirmek üzereyiz. İzmir'e iki millet bahçesi kazandırıyoruz. İzmir'in dört bir yanına spor tesisleri inşa ettik. Şehrimizde 35'i hastaneden oluşan 110 sağlık tesisi hizmete sunduk.
Kentsel dönüşüm kapsamında İzmirlilere 228 milyon kira yardımı desteği verdik.
Son 17 yılda İzmir'de 19 bin 500 konut projesini TOKİ vasıtasıyla hayata geçirdik. İstanbul İzmir arasını 3,5 saate Bursa İzmir arasını 1 saate düşürdük.
İzmir'in yüksek hızlı tren hattının yapımı devam ediyor.
Bu sene 26 milyon fidanı toprakla buluşturacağız. İzmir'e 14 baraj daha inşa ediyoruz. İzmir kısa bir süreye kadar susuzdu. Biz Gördes Barajını yaptık, İzmir'i su ile buluşturduk. Halbuki bu iş belediyenin işidir ama onu da biz yaptık.
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