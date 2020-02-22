Sarp Sınır Kapısı'nda 12 kilometrelik tır kuyruğu oluştu
Artvin'in Hopa İlçesi Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek, Türkiye ile Gürcistan arasındaki Sarp Sınır Kapısı'nda 12 kilometreyi bulan tır kuyruğu oluştuğunu belirtti.
Akyürek, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sarp Sınır Kapısı'ndan günlük ortalama 550 tırın geçiş yapabileceğini söyledi.
Sınır kapısından geçen yıl 157 bin tır geçişi olduğunu anlatan Akyürek, "Günlük ortalaması 430 civarında. Gürcistan tarafı da tam kapasite tırları almaya başladığında, günlük 550'yi bulabiliyor. Sarp Sınır Kapısı, yıllık 627 bin araç ile 7 milyon insanın geçiş yaptığı bir kapı." dedi.
Sarp Sınır Kapısı'nın bölgenin, hatta ülkenin en aktif kapısı olduğuna işaret eden Akyürek, "Sistemde bir arıza, Gürcistan tarafında bayram, afet varsa, hava koşulları olumsuzsa dönem dönem bu kuyrukların oluşmasını normal karşılıyoruz. Bu süreçte de bölgemizdeki kar ve buna bağlı yaşanan yoğunluk, özellikle Gürcistan tarafında bazı sıkıntılara neden oldu. 12 kilometreyi bulan tır kuyruğu da bu yüzden." ifadesini kullandı.
Tır şoförlerinin bu süreçte çok büyük sıkıntılar çektiklerinin farkında olduklarını vurgulayan Akyürek, bekleme esnasında temel ihtiyaçlarını karşılayıp sıkıntılarını en aza indirmek için gereken çalışmaları ilgili kurumlarla koordineli şekilde yürütmek için çaba harcadıklarını aktardı.
Akyürek, ihracatın devamlılığını sağlamak için bu kuyrukları en aza indirmenin mücadelesini verdiklerini vurgulayarak, "Çok modern bir sınır kapımız var. Bu kapı sadece Gürcistan'a açılan bir kapı değil. Tüm Kafkaslara açılıyor. Buradan yapılan ihracat 13 ülkeye yayılıyor. Gürcistan'ı yüzde 85 oranında transit olarak kullanıyoruz." diye konuştu.
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