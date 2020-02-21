Bakan Varank duyurdu! Milli elektrikli tren, 29 Mayıs'ta raylara indiriliyor
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Milli elektrikli tren, 29 Mayıs'ta raylara indirilip test edilmeye başlanacak. Testlere göre, eylül ayında bu trenler vatandaşlarımızca kullanılmaya başlanacak." ifadelerini kullandı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, milli elektrikli trenin test tarihini açıkladı. Bakan Varank "Milli elektrikli tren, 29 Mayıs'ta raylara indirilip test edilmeye başlanacak. Testlere göre, Eylül ayında bu trenler vatandaşlarımızca kullanılmaya başlanacak." dedi
YURT DIŞINDAN TEMİN DÖNEMİ BİTİYOR
On Birinci Kalkınma Planı'nda öngörülen hedefler doğrultusunda hazırlanan ve Cumhurbaşkanı Kararı ile 12 Şubat 2020 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan 2020 Yılı Yatırım Programı'nda millî elektrikli trenin yerli ve millî imkanlarla hayata geçirileceğine işaret ediliyor.
Program'ın "Yüksek Hızlı Tren Seti" projesine değinilen kısmında şu ifadeler yer alıyor: "Tedarik süreçlerine devam edilen 12 adet Yüksek Hızlı Tren Seti hariç olmak üzere 14.05.2019 tarihli Cumhurbaşkanı Oluru'na istinaden yurt dışından ilave Yüksek Hızlı Tren Seti temin edilmeyecek, TÜVASAŞ tarafından üretilen Millî Elektrikli Tren Setlerinin hızlı ve yüksek hızlı tren hatlarında kullanılması sağlanacaktır." Program'da ayrıca araç ve ekipman alımında yerli üretim katkı oranının azami düzeyde gözetileceği belirtiliyor.
Sektörde, bu iradenin piyasadaki global ölçekli yabancı oyunculara karşılık yerli firmaların elini ciddi biçimde güçlendireceği ve bu noktadan geri adım atılmadığı takdirde yerli ve millî sanayinin orta ve uzun vadeli hedeflerine çok daha kısa sürede ulaşabileceği değerlendiriliyor.
TRENİN "BEYNİ" VE "KALBİ" ASELSAN'A EMANET
Millî Elektrikli Tren Seti projesinde, savunma teknolojilerindeki kabiliyetlerini yakın dönemde sivil alana aktarmaya başlayan ASELSAN da yer alıyor. Şirket ile Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. (TÜVASAŞ) arasındaki sözleşmeye göre, projenin Tren Kontrol ve Yönetim Sistemi ile Cer Zinciri Sistemi ASELSAN tarafından tedarik ediliyor.
Bir trenin "beyni" olarak nitelendirilen Tren Kontrol ve Yönetim Sistemi (TKYS), temelde aracın hızlanma, yavaşlama (frenleme), durma, kapı kontrolü, yolcu geçişleri ve ışıklandırma gibi hayati öneme sahip işlevlerini denetlerken, iklimlendirme ve yolcu bilgilendirme gibi konfora yönelik alt sistemleri de yönetiyor. Modüler yapıda tasarlanan ve yüksek emniyet ile güvenilirlik seviyesine sahip olan TKYS bilgisayarı; mimarisi, kontrol, emniyet ve güvenilirlik algoritmaları, donanımı ve gömülü yazılımı ile tümüyle özgün olarak geliştiriliyor. Bir trenin "kalbi" olarak nitelendirilen unsurlara sahip Cer Zinciri Sistemi (ana transformatör, cer konvertörü, yardımcı konvertör, cer motoru ve dişli kutusu) ise özgün yazılım, donanım ve algoritmalar ile yüksek verimlilikte performans sağlayacak şekilde hayata geçiriliyor.
ÜRETİMDE DE YÜKSEK HIZ
ASELSAN'ın savunma sanayii alanındaki tecrübe ve kabiliyetlerinin Millî Elektrikli Tren Seti projesinde değerlendirilmesi sayesinde hem üretimde hız hem de zamandan tasarruf sağlanmış bulunuyor. Trenin "beyni" ve "kalbi" niteliğindeki sistemlerde tasarım aşamalarından itibaren ASELSAN'ın yer alması, normal koşullarda on yıllar sürebilecek üretimin 1,5 yılda tamamlanması gibi dikkat çekici bir sonuç getiriyor.
6 MİLYAR EUROLUK KAZANIM
Şu anda Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu 106 tren setinin 12'si yurt dışından, 5'i ise Millî Elektrikli Tren projesiyle karşılanıyor. Geriye kalan 89 tren setinin yerli ve millî imkanlarla üretilmesi halinde ise yaklaşık 3,5 milyar euronun Türkiye'de kalacağı belirtiliyor. Bu durumun sanayide çarpan etkisi yaratacağı ve söz konusu rakamın 6 milyar euroya ulaşacağı ifade ediliyor. Bu ekonomik kazanımın elde edilebilmesi için siparişlerin bugünden TÜVASAŞ'a verilmesinin önemi vurgulanıyor. Bu sayede sıkışık bir takvimle karşılaşılmadan ve dışa bağımlı kalınmadan Türkiye'nin tüm tren seti ihtiyaçlarının yerli ve millî imkanlarla rahatlıkla karşılanabileceği kaydediliyor.
YÜKSEK KONFOR SUNUYOR
TÜVASAŞ tarafından üretilen ve hızı saatte 160 kilometreden 200 kilometreye çıkarılan millî elektrikli tren, alüminyum gövdeli tasarlanıyor ve bu niteliğiyle bir ilk olmayı hedefliyor. Yüksek konfor özelliklerine sahip 5 araçlı set, şehirler arası seyahate uygun olarak geliştiriliyor. Ayrıca, engelli yolcuların her türlü ihtiyacını karşılayacak şekilde tasarlanıyor.
kalan karakter 1000
baslangic icin süper,hayirlisi olsun cümletimizecevapla 21.02.2020 16:42
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- İYİ Parti'de Soros depremi!
- İdlib şehidine acı veda!
- Bakan Albayrak'tan Mardin'e videolu teşekkür
- Jandarmadan mesaj: Başkan Erdoğan'ın emir ve direktifleri ile...
- Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar
- Ceren Damar'ın katilinin cezası belli oldu!
- Bakan Albayrak'tan Gaziantep'e teşekkür
- Bakan Koca: Virüsü tedbirlerle ülkemizden uzak tutmayı başardık
- Rütbeleri alınan eski general FETÖ'den tutuklandı
- Rusya ile İdlib düğümü çözülebilecek mi?
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sporting Lizbon Başakşehir canlı anlatım izle! UEFA Avrupa Ligi Başakşehir maçı CANLI! | Video
- Kristal çocuk ne demek? Kristal çocukların özellikleri nelerdir?
- Bir Zamanlar Çukurova 56. bölüm tek parça izle! – ATV
- Sporting Lizbon Başakşehir maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Başakşehir maçı saat kaçta? Muhtemel 11’ler…
- İdlib son dakika: İdlib operasyonu başladı mı? İdlib nerede?
- Taşeronda son dakika gelişmesi… Taşeron işçilere ek zam var mı? 4/D'li taşeron işçileri sevindirecek karar!
- 86. Dönem ÖGG sonuçları açıklandı mı? ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Emekliye 2000 TL ikramiye! Emekli bayram ikramiyesi artacak mı? SSK Bağ-Kur emekli ikramiyesi için Mayıs detayı!
- BİM aktüel ürünler kataloğu 21 Şubat Cuma listesi! İşte, haftanın BİM indirimli ürünler listesi!
- 20 bin ek öğretmen müjdesi! Öğretmen ataması ne zaman yapılacak?
- Emekliye 361 lira ek zam müjdesi... SSK, SGK, Bağ-Kur emeklisine ek zam var mı? Emekli maaşı ne kadar olacak?
- Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 20 bin ek atama müjdesi