Son dakika: İran'da koronavirüs alarmı! Ölü sayısı artıyor...
Son dakika haberine göre; Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı tehdit eden koronavirüs ile ilgili yeni gelişme yaşandı. İran Sağlık Bakanlığı, ülkede koronavirüs vakası sayısının 13'e yükseldiğini duyurdu. Koronavirüsten ölenlerin sayısının da 4 olduğu açıklandı.
İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kum'da 7, Tahran'da 4 ve Gilan'da 2 kişi olmak üzere ülke genelinde 13 kişide daha koronavirüs tespit edildiğini ifade etti.
Cihanpur, ayrıca, koronavirüsün bulaştığı 2 kişinin daha hayatını kaybettiğini aktardı.
İran'ın Kum kentinde çarşamba günü solunum yetmezliği şikayetiyle gözetim altında tutulan ve yeni tip koronavirüs test sonuçları pozitif çıkan 2 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19 salgınında dünya genelinde 2 bin 238'i Çin'de olmak üzere toplam 2 bin 247 kişi yaşamını yitirirken, virüsün bulaştığı kişi sayısı 76 bin 700'ü geçti.
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