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Son dakika: İran'da koronavirüs alarmı! Ölü sayısı artıyor...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.02.2020 Güncelleme Tarihi: 21.02.2020
KOMŞUDA KORONAVİRÜS ALARMI! ÖLÜ SAYISI ARTIYOR...

Son dakika haberine göre; 'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı tehdit eden ile ilgili yeni gelişme yaşandı. , ülkede koronavirüs vakası sayısının 13'e yükseldiğini duyurdu. Koronavirüsten ölenlerin sayısının da 4 olduğu açıklandı.

Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kum'da 7, Tahran'da 4 ve Gilan'da 2 kişi olmak üzere ülke genelinde 13 kişide daha tespit edildiğini ifade etti.

Cihanpur, ayrıca, koronavirüsün bulaştığı 2 kişinin daha hayatını kaybettiğini aktardı.

İran'ın Kum kentinde çarşamba günü solunum yetmezliği şikayetiyle gözetim altında tutulan ve yeni tip koronavirüs test sonuçları pozitif çıkan 2 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19 salgınında dünya genelinde 2 bin 238'i Çin'de olmak üzere toplam 2 bin 247 kişi yaşamını yitirirken, virüsün bulaştığı kişi sayısı 76 bin 700'ü geçti.

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