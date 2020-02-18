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Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.02.2020 Güncelleme Tarihi: 18.02.2020
BAŞKAN ERDOĞAN, TRUMP İLE GÖRÜŞTÜ

Son dakika haberine göre, Başkan , Başkanı ile konusunda bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. ABD Başkanı Trump, İdlib konusunda Başkan Erdoğan ile beraber çalıştıklarını ve neler yapılabileceğini görüştüklerini bildirdi.

Başkan ve Başkanı telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin detaylarını basın mensuplarına açıklayan Trump, Suriye'deki Rus destekli Esad rejimi güçlerinin ilerleyişi ve 'den Türkiye'ye doğru başlayan göç konularının görüşüldüğünü belirtti.

"İDLİB KONUSUNDA BERABER ÇALIŞIYORUZ"

Trump'ın görüşmeye ilişkin, "Erdoğan ile çok iyi bir görüşme gerçekleştirdim. Sert bir adam fakat iyi bir ilişkimiz var. Yüz binlerce insanın orada öldürülmesini istemiyor. İdlib hakkında konuştuk, beraber çalışıyoruz" ifadelerini kullandığı bildirildi.

Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesi öncesi kabine toplantısı gerçekleştirmişti.

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