Rusya Savunma Bakanlığından skandal açıklama: İdlib'den Türkiye’ye göç iddiaları doğru değil
Rusya Savunma Bakanlığından, Rusya ve Esad rejiminin saldırıları dolayısıyla İdlib'den Türkiye'ye göç olduğu haberlerinin doğru olmadığını iddia etti. Oysaki Ocak 2019'dan beri Türkiye sınırı yakınlarına göç edenlerin sayısı 2 milyona ulaştı. Öte yandan Kremlin'den yapılan açıklamada ise; Suriye'deki krizin çözümü için Putin, Erdoğan, Merkel ve Macron'un bir araya geleceği bir zirvenin yapılması için tartışmaların devam ettiği ifade edildi.
Esad rejim güçlerinin İdlib'te Türk askerlerine saldırması sonucu aralarında sivil personelinde bulunduğu 13 kişi şehit olmuştu. Rejimin saldırılarına misliyle karşılık veren TSK, yüzlerce Esad unsurunu etkisiz hale getirmişti.
İdlib'de benzer bir durumun yaşanmaması için harekete geçen Ankara, Suriye'ye tank ve zırhlı araçlar başta olmak üzere çok sayıda askeri ekipman göndermişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, rejim güçlerine Şubat ayının sonuna kadar süre tanımış, Soçi Mutabakatı sınırlarına çekilmedikleri takdirde operasyon yapılacağı sinyalini vermişti.
DÜN İKİ ŞEHİT HABERİ DAHA GELDİ
Esad'a verilen sürenin bitmesine kısa bir süre kala, dün yine Türk askerlerine saldırı olmuş ve 2 Mehmetçik şehit düşmüştü. Böylelikle İdlib'de artan gerilimin ardından bölgede şehit olan asker sayısı 15'e yükselmiş oldu.
GÖZ GÖRE GÖRE YALAN SÖYLEDİLER
İdlib'de sahada ve masada bu gelişmeler yaşanırken bugün Rusya'dan son dakika açıklaması geldi. Rusya Savunma Bakanlığına bağlı Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Tuğamiral Oleg Juravlev, Türkiye'yi suçlayan ifadelerin olduğu bir açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da dile getirdiği göç konvoyunu yalanlayan Juravlev, "İdlib'in doğusunda yaşanan çatışmalar nedeniyle Suriye-Türkiye sınırına gitmek isteyen yüz binlerce sığınmacı olduğu bilgisi gerçeği yansıtmıyor. İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki yaklaşık bir milyon sığınmacının sınıra gideceğine dair açıklamaları doğrulayan hiçbir fotoğraf, video veya başka bir belge bulunmuyor" dedi.
BİR AÇIKLAMA DA KREMLİN'DEN
Gazetecilere konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İdlib'deki durumla ilgili derin endişe duyduklarını, bölgedeki teröristlerin gerçekleştirdiği saldırıların sona erdirilmesi gerektiğini ifade etti. Peskov, "En kötü senaryolar üzerinden konuşmak istemiyoruz, ancak aynı zamanda bir kez daha Suriye ordusunun İdlib'deki terör örgütleriyle mücadele ettiğini belirtmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Peskov, Suriye'deki krizin çözümü için Putin, Erdoğan, Merkel ve Macron'un bir araya geleceği bir zirvenin yapılması için tartışmaların devam ettiğini söyledi
TÜRKİYE SINIRINA GÖÇ AKINI: SAYI 2 MİLYONA DAYANDI
17 Eylül 2018'deki Soçi mutabakatından bu yana rejim ve destekçilerinin İdlib'e saldırılarında 1800'den fazla sivil can verdi. Ocak 2019'dan bu yana göç edenlerin sayısı 1 milyon 942 bini buldu.
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