Başkan Erdoğan ve Putin'den Suriye görüşmesi
Kremlin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefon görüşmesi yaptığını açıkladı. Başkan Erdoğan ve Putin arasında, Soçi muhtırası dahil Rus-Türk anlaşmalarının tam olarak uygulanmasının önemine değinildiği belirtildi.
Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Putin ve Erdoğan'ın gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Suriye krizinin ele alındığı bildirildi.
Her iki liderin krizin çeşitli yönleri üzerinde müzakerelere devam ettiği belirtilen açıklamada, özellikle İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde kötüleşen durumun ele alındığı kaydedildi.
Açıklamada, "Görüşmede 17 Eylül 2018'deki Soçi muhtırası dahil Rus-Türk anlaşmalarının tam olarak uygulanmasının önemi vurgulandı. Bu amaçlar için ilgili kurumların aracılığıyla ilave temasların yapılması kararlaştırıldı." denildi.
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