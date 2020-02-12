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Başkan Erdoğan ve Putin'den Suriye görüşmesi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.02.2020 Güncelleme Tarihi: 12.02.2020
BAŞKAN ERDOĞAN VE PUTİN'DEN SURİYE GÖRÜŞMESİ

Kremlin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefon görüşmesi yaptığını açıkladı. Başkan Erdoğan ve Putin arasında, Soçi muhtırası dahil Rus-Türk anlaşmalarının tam olarak uygulanmasının önemine değinildiği belirtildi.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Putin ve Erdoğan'ın gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Suriye krizinin ele alındığı bildirildi.

Her iki liderin krizin çeşitli yönleri üzerinde müzakerelere devam ettiği belirtilen açıklamada, özellikle İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde kötüleşen durumun ele alındığı kaydedildi.

Açıklamada, "Görüşmede 17 Eylül 2018'deki Soçi muhtırası dahil Rus-Türk anlaşmalarının tam olarak uygulanmasının önemi vurgulandı. Bu amaçlar için ilgili kurumların aracılığıyla ilave temasların yapılması kararlaştırıldı." denildi.

Son dakika: Başkan Erdoğan: Rejim güçlerini her yerde vuracağız SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN: REJİM GÜÇLERİNİ HER YERDE VURACAĞIZ
Son dakika: Başkan Erdoğan: Rejim güçlerini her yerde vuracağız

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