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Başkan Erdoğan 'Harekat an meselesi' dedi! Ve TSK harekete geçti
AK Parti Grup Toplantısı'ndan konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de yaşanan insanlık trajedisiyle ilgili "Son ikazlarımızı yaptık. Harekat an meselesi. Bir gece ansızın gelebiliriz." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının ardından İdlib kırsalından yeni görüntüler geldi. Mevziler kazılıyor...
ERDOĞAN UYARDI: SON İKAZIMIZI YAPTIK HAREKAT AN MESELESİ - VİDEO
Giriş Tarihi: 19.02.2020 16:05 Güncelleme Tarihi: 19.02.2020 16:57
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