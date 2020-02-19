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Başkan Erdoğan 'Harekat an meselesi' dedi! Ve TSK harekete geçti

AK Parti Grup Toplantısı'ndan konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de yaşanan insanlık trajedisiyle ilgili "Son ikazlarımızı yaptık. Harekat an meselesi. Bir gece ansızın gelebiliriz." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının ardından İdlib kırsalından yeni görüntüler geldi. Mevziler kazılıyor...

ERDOĞAN UYARDI: SON İKAZIMIZI YAPTIK HAREKAT AN MESELESİ - VİDEO

Giriş Tarihi: 19.02.2020 16:05 Güncelleme Tarihi: 19.02.2020 16:57
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Başkan Erdoğan 'Harekat an meselesi' dedi! Ve TSK harekete geçti

Suriye'nin İdlib kenti kırsalında rejim ilerleyişini engellemek için Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yeni mevziler hazırlayarak, mevzileri ÇNR (Çok Namlulu Roket) ve fırtına obüsleriyle güçlendiriyor.

ERDOĞAN UYARDI: SON İKAZIMIZI YAPTIK HAREKAT AN MESELESİ - VİDEO

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Başkan Erdoğan 'Harekat an meselesi' dedi! Ve TSK harekete geçti

Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib'de rejimin sivillere yönelik saldırıları ve ilerleyişini engellemek için cephe hattında çalışmalarını sürdürüyor.

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Başkan Erdoğan 'Harekat an meselesi' dedi! Ve TSK harekete geçti

TSK, İdlib kırsalında birçok noktada hazırladığı mevzileri ÇNR (Çok Namlulu Roket) ve fırtına obüsleriyle güçlendiriyor.

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Başkan Erdoğan 'Harekat an meselesi' dedi! Ve TSK harekete geçti

Türkiye'den TIR'larla getirilen iş makineleri mevziler kazarken; bölgeye mevziler için füze rampaları ve tanklar getiriliyor.

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Başkan Erdoğan 'Harekat an meselesi' dedi! Ve TSK harekete geçti

"HAREKATI ARTIK BİR AN MESELESİ"

Partisinin grup toplatısından gündeme dair açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de yaşanan insanlık trajedisiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başkomutan canlı yayında yaptığı açıklamada "Son ikazlarımızı yaptık. Harekat an meselesi. Bir gece ansızın gelebiliriz." ifadelerini kullandı. Öte yandan Başkan Erdoğan, "Ülkemizin bu konudaki kararlılığını hala anlamamış olan rejime ve onu cesaretlendirenlere İdlib'i bırakmayacağız. Ne pahasına olursa olsun, İdlib'i, hem Türkiye, hem de bölge halkı açısından güvenli bir yer haline dönüştürmekte kararlıyız." dedi.