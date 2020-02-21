21 Şubat 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirmek için yarışacaklar! CHP'de genel başkanlık için adı geçen isimler kim?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.02.2020 Güncelleme Tarihi: 21.02.2020
KILIÇDAROĞLU'NU DEVİRMEK İÇİN YARIŞACAKLAR!

() 37. Olağan Kurultayı'na hazırlanıyor. Bu sebeple kulislerde de hareketlilik yaşanıyor. yarışında 'nu devirmek için öne beş isim çıkıyor.

'nde 37. Olağan Kurultayı'na hazırlanıyor. Daha önceki kurultaylar da olduğu gibi Genel Başkan iktidarını devirmek isteyen isimler yoğun çalışma içine girdiler. Delege yapısını kontrol altında tutan Kemal Kılıçdaroğlu, rakiplerine şans tanımasa da il kongrelerinin tamamlanmasının ardından yeni adaylar harekete geçecek.

EN ÖNEMLİ İSİM MUHARREM İNCE...

Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz diken isimlerin başında var. Daha önce Kılıçdaroğlu ile genel başkanlık yarışına giren İnce, koltuğu ele geçirememişti.

DİĞER DÖRT İSİM KİM?

İnce'nin yanı sıra partinin politikalarını beğenmeyen dört isim daha nabız yoklamaya başladı. O isimler ise , , , olarak karşımıza çıkıyor. CHP kaynaklarından basına sızan bilgilere göre; Kemal Kılıçdaroğlu'na muhalif olan isimler bir araya gelip tek aday olarak kurultaya gidebilir. Bu sebeple Fikri Sağlar, Selin Sayek Böke ve Muharrem İnce'nin özel bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katılımıyla gerçekleşen CHP Ankara İl Kongresinde rezalet! Teyfik Koçak kadınlara hakaret etti - Video izle KEMAL KILIÇDAROĞLU’NUN DA KATILIMIYLA GERÇEKLEŞEN CHP ANKARA İL KONGRESİNDE REZALET! TEYFİK KOÇAK KADINLARA HAKARET ETTİ - VİDEO İZLE
Gezi davası duruşmasında dikkat çeken detay! İşte Osman Kavala'nın izleyicileri: CHP, HDP ve Batı! GEZİ DAVASI DURUŞMASINDA DİKKAT ÇEKEN DETAY! İŞTE OSMAN KAVALA'NIN İZLEYİCİLERİ: CHP, HDP VE BATI!
CHP neden çark etti? Sebebi ortaya çıktı... CHP NEDEN ÇARK ETTİ? SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN