Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirmek için yarışacaklar! CHP'de genel başkanlık için adı geçen isimler kim?
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 37. Olağan Kurultayı'na hazırlanıyor. Bu sebeple kulislerde de hareketlilik yaşanıyor. Seçim yarışında Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirmek için öne beş isim çıkıyor.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde 37. Olağan Kurultayı'na hazırlanıyor. Daha önceki kurultaylar da olduğu gibi CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu iktidarını devirmek isteyen isimler yoğun çalışma içine girdiler. Delege yapısını kontrol altında tutan Kemal Kılıçdaroğlu, rakiplerine şans tanımasa da il kongrelerinin tamamlanmasının ardından yeni adaylar harekete geçecek.
EN ÖNEMLİ İSİM MUHARREM İNCE...
Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz diken isimlerin başında Muharrem İnce var. Daha önce Kılıçdaroğlu ile genel başkanlık yarışına giren İnce, koltuğu ele geçirememişti.
DİĞER DÖRT İSİM KİM?
İnce'nin yanı sıra partinin politikalarını beğenmeyen dört isim daha nabız yoklamaya başladı. O isimler ise İlhan Cihaner, Selin Sayek Böke, Fikri Sağlar, Umut Oran olarak karşımıza çıkıyor. CHP kaynaklarından basına sızan bilgilere göre; Kemal Kılıçdaroğlu'na muhalif olan isimler bir araya gelip tek aday olarak kurultaya gidebilir. Bu sebeple Fikri Sağlar, Selin Sayek Böke ve Muharrem İnce'nin özel bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.
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