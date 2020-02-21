Son dakika: Bakanlık duyurdu! 11 bin 27 kişinin pasaportu ile ilgili önemli karar
Giriş Tarihi: 21.02.2020 Güncelleme Tarihi: 21.02.2020
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, "Pasaport Kanununda yapılan son düzenleme ile Bakanlığımızın 2019/14 sayılı Genelgesi doğrultusunda Pasaport İdari Karar Komisyonu 20 Aralık 2019 tarihinde çalışmalarına başlamıştır. Bu çalışmalar kapsamında, idari tedbir kararlarının kaldırılmasına yönelik başvurular İl Nüfus Müdürlüklerince alınmakta olup, 21 Şubat 2020 tarihi itibariyle 11 bin 27 kişinin pasaportunda bulunan idari tedbir kararı kaldırılmıştır." açıklamasında bulundu.
İçişleri Bakanlığı, 11 bin 27 kişinin pasaportundaki idari tedbir kararının kaldırıldığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pasaport Kanunu'nda yapılan son düzenleme ile Bakanlığımızın 2019/14 sayılı genelgesi doğrultusunda Pasaport İdari Karar Komisyonu 20.12.2019 tarihinde çalışmalarına başlamıştır. Bu çalışmalar kapsamında idari tedbir kararlarının kaldırılmasına yönelik başvurular İl Nüfus Müdürlüklerince alınmakta olup, 21.02.2020 tarihi itibarıyla 11 bin 27 kişinin pasaportunda bulunan idari tedbir kararı kaldırılmıştır" denildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Bakan Varank: Sınırlarımız dışındaki ilk GNSS istasyonu ...
- Adım adım gelen Nazi katliamı
- Üç GSM operatörüne deprem cezası
- İdlib'liler Türk bayraklarıyla sokağa döküldü
- Uyuşturucu operasyonu! 101 kilo esrar ele geçirildi
- Altuğ Verdi'nin katili FETÖ bağlantısını reddetti
- Mardin'de PKK'ya önemli operasyon!
- Merkel ve Macron'dan Putin'e ateşkes çağrısı
- Kılıçdaroğlu'nu devirmek için yarışacaklar!
- Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sporting Lizbon Başakşehir canlı anlatım izle! UEFA Avrupa Ligi Başakşehir maçı CANLI! | Video
- Kristal çocuk ne demek? Kristal çocukların özellikleri nelerdir?
- Bir Zamanlar Çukurova 56. bölüm tek parça izle! – ATV
- Sporting Lizbon Başakşehir maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Başakşehir maçı saat kaçta? Muhtemel 11’ler…
- İdlib son dakika: İdlib operasyonu başladı mı? İdlib nerede?
- Taşeronda son dakika gelişmesi… Taşeron işçilere ek zam var mı? 4/D'li taşeron işçileri sevindirecek karar!
- 86. Dönem ÖGG sonuçları açıklandı mı? ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Emekliye 2000 TL ikramiye! Emekli bayram ikramiyesi artacak mı? SSK Bağ-Kur emekli ikramiyesi için Mayıs detayı!
- BİM aktüel ürünler kataloğu 21 Şubat Cuma listesi! İşte, haftanın BİM indirimli ürünler listesi!
- 20 bin ek öğretmen müjdesi! Öğretmen ataması ne zaman yapılacak?
- Emekliye 361 lira ek zam müjdesi... SSK, SGK, Bağ-Kur emeklisine ek zam var mı? Emekli maaşı ne kadar olacak?
- Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 20 bin ek atama müjdesi