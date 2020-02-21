21 Şubat 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: Bakanlık duyurdu! 11 bin 27 kişinin pasaportu ile ilgili önemli karar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.02.2020 Güncelleme Tarihi: 21.02.2020
BAKANLIKTAN PASAPORT KARARI! BİNLERCE KİŞİYİ İLGİLENDİRİYOR

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, "Pasaport Kanununda yapılan son düzenleme ile Bakanlığımızın 2019/14 sayılı Genelgesi doğrultusunda Pasaport İdari Karar Komisyonu 20 Aralık 2019 tarihinde çalışmalarına başlamıştır. Bu çalışmalar kapsamında, idari tedbir kararlarının kaldırılmasına yönelik başvurular İl Nüfus Müdürlüklerince alınmakta olup, 21 Şubat 2020 tarihi itibariyle 11 bin 27 kişinin pasaportunda bulunan idari tedbir kararı kaldırılmıştır." açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanlığı, 11 bin 27 kişinin pasaportundaki idari tedbir kararının kaldırıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pasaport Kanunu'nda yapılan son düzenleme ile Bakanlığımızın 2019/14 sayılı genelgesi doğrultusunda Pasaport İdari Karar Komisyonu 20.12.2019 tarihinde çalışmalarına başlamıştır. Bu çalışmalar kapsamında idari tedbir kararlarının kaldırılmasına yönelik başvurular İl Nüfus Müdürlüklerince alınmakta olup, 21.02.2020 tarihi itibarıyla 11 bin 27 kişinin pasaportunda bulunan idari tedbir kararı kaldırılmıştır" denildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN