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Son dakika: MSB duyurdu: İdlib'de 2 askerimiz şehit oldu, 5 askerimiz yaralandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.02.2020 Güncelleme Tarihi: 20.02.2020
MSB DUYURDU! İDLİB'DEN ACI HABER...

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, () " bölgesindeki unsurlarımıza yapılan hava saldırısı sonucu 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 5 silah arkadaşımız da yaralanmıştır." açıklamasında bulundu. Öte yandan Bakanlık, "İdlib bölgesindeki çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre; 50’den fazla Rejim unsuru, 5 tank, 2 zırhlı personel taşıyıcı, 2 silahlı pikap, 1 obüsün imha edildiği öğrenilmiştir." ifadelerini kullandı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun acı haber sonrası yaptığı açıklamada, "Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz. Devletimiz şehitlerimizin kanını yerde bırakmamış, bırakmayacaktır. Suriye’yi kana, teröre, gözyaşına açık hale getiren kim varsa insanlık önünde hesap verecektir. Devletimiz büyüktür, milletimiz azizdir, vatanımız kutsaldır." dedi.

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter'dan "Ateşkesi sağlamak üzere bölgesinde bulunan unsurlarımıza yapılan hava saldırısı sonucu 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 5 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Belirlenen hedefler ateş altına alınmış, alınmaya devam edilmektedir." açılamasında bulundu.

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MSB'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
, "Bugüne kadar olduğu gibi şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamış, bundan sonra da bırakılmayacaktır. Hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, TSK ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz." mesajını paylaştı.

50'DEN FAZLA REJİM UNSURU İMHA EDİLDİ
Bakanlık açıklamasında ayrıca "İdlib bölgesindeki çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre; 50'den fazla Rejim unsuru, 5 tank, 2 zırhlı personel taşıyıcı, 2 silahlı pikap, 1 obüsün imha edildiği öğrenilmiştir." ifadeleri yer aldı.


ALTUN: HESAP VERECEKLER
İletişim Başkanı Fahrettin Altun acı haber sonrası yaptığı açıklamada, "İdlib'te barışı temin etmek, insani yardım faaliyetlerini yönetmek üzere bulunan askerlerimize Rejim tarafından gerçekleştirilen saldırıda 2 askerimiz şehit olmuş, 5 askerimiz yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz. Devletimiz şehitlerimizin kanını yerde bırakmamış, bırakmayacaktır. Suriye'yi kana, teröre, gözyaşına açık hale getiren kim varsa insanlık önünde hesap verecektir. Devletimiz büyüktür, milletimiz azizdir, vatanımız kutsaldır." dedi.

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