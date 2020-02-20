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Genelkurmay Başkanı Güler, İngiliz mevkidaşı Carter ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.02.2020
TÜRKİYE VE İNGİLTERE'DEN KRİTİK GÖRÜŞME

Başkanı Yaşar , Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nicholas Patrick ile telefonda görüştü.

'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada, ve arasındaki telefon görüşmesinde güncel konuların ele alındığı belirtildi.

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