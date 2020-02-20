Genelkurmay Başkanı Güler, İngiliz mevkidaşı Carter ile görüştü
Giriş Tarihi: 20.02.2020
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, İngiltere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nicholas Patrick Carter ile telefonda görüştü.
TSK'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada, Güler ve Carter arasındaki telefon görüşmesinde güncel konuların ele alındığı belirtildi.
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