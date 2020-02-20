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Son dakika: Cumhurbaşkanlığından Almanya'daki saldırı için ilk açıklama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.02.2020 Güncelleme Tarihi: 20.02.2020
CUMHURBAŞKANLIĞINDAN ALMANYA'DAKİ SALDIRI İÇİN İLK AÇIKLAMA

Son dakika haberi... 'nın Hanau kentinde iki iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda, aralarında Türklerinde bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetti. Bu olayla ilgili Cumhurbaşkanlığından ilk açıklama geldi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın "Irkçılık kolektif bir kanserdir. Olayın aydınlatılması için Alman makamlarının azami çaba göstermesini bekliyoruz." dedi.

'nın Hanau kentinde iki iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda, aralarında Türklerinde bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetti. Bu çirkin saldırı ile ilgili Cumhurbaşkanlığından ilk açıklama geldi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Dün gece Almanya'da gerçekleşen ve yabancı düşmanı olduğu anlaşılan ırkçı saldırıda vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Olayı aydınlatmak için Alman makamlarının azami çaba göstermesini bekliyoruz. Irkçılık kollektif bir kanserdir." ifadelerini kullandı.

ALMANYA'NIN HANAU KENTİNDEKİ SİLAHLI SALDIRI

Almanya'nın Hanau kentinde iki iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda, aralarında Türklerinde bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetti.

Güney Hessen Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, saldırı, Frankfurt kenti yakınlarındaki Hanau'da yerel saatle 22.00'da, Heumarkt ve Kurt Schumacher caddeleri üzerindeki iki ayrı kafede gerçekleşti.

Silahlı saldırıda ağır yaralanan bir kişinin daha hastanede yaşamını yitirmesi sonucu saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 9 oldu.

Alman Haber Ajansı DPA'ya bilgi veren bir polis sözcüsü, özel harekat timinin saldırgan olduğu düşünülen kişinin evine baskın düzenlediği ve evde saldırganın dışında bir kişinin daha cesedinin bulunduğunu söyledi.



ÖLÜ SAYISI 11'E YÜKSELDİ

Buna göre Hanau'daki saldırı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi.

Alınan bilgiye göre saldırıda kesin olmamakla birlikte 5 Türk hayatını kaybetti.

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerinin yanında olduklarını ve yaralılara da acil şifalar dilediklerini belirtti.

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