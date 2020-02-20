Son dakika: Cumhurbaşkanlığından Almanya'daki saldırı için ilk açıklama
Son dakika haberi... Almanya'nın Hanau kentinde iki iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda, aralarında Türklerinde bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetti. Bu olayla ilgili Cumhurbaşkanlığından ilk açıklama geldi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın "Irkçılık kolektif bir kanserdir. Olayın aydınlatılması için Alman makamlarının azami çaba göstermesini bekliyoruz." dedi.Almanya'nın Hanau kentinde iki iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda, aralarında Türklerinde bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetti. Bu çirkin saldırı ile ilgili Cumhurbaşkanlığından ilk açıklama geldi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Dün gece Almanya'da gerçekleşen ve yabancı düşmanı olduğu anlaşılan ırkçı saldırıda vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Olayı aydınlatmak için Alman makamlarının azami çaba göstermesini bekliyoruz. Irkçılık kollektif bir kanserdir." ifadelerini kullandı.
ALMANYA'NIN HANAU KENTİNDEKİ SİLAHLI SALDIRI
Almanya'nın Hanau kentinde iki iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda, aralarında Türklerinde bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetti.
Güney Hessen Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, saldırı, Frankfurt kenti yakınlarındaki Hanau'da yerel saatle 22.00'da, Heumarkt ve Kurt Schumacher caddeleri üzerindeki iki ayrı kafede gerçekleşti.
Silahlı saldırıda ağır yaralanan bir kişinin daha hastanede yaşamını yitirmesi sonucu saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 9 oldu.
Alman Haber Ajansı DPA'ya bilgi veren bir polis sözcüsü, özel harekat timinin saldırgan olduğu düşünülen kişinin evine baskın düzenlediği ve evde saldırganın dışında bir kişinin daha cesedinin bulunduğunu söyledi.
ÖLÜ SAYISI 11'E YÜKSELDİ
Buna göre Hanau'daki saldırı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi.
Alınan bilgiye göre saldırıda kesin olmamakla birlikte 5 Türk hayatını kaybetti.
Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerinin yanında olduklarını ve yaralılara da acil şifalar dilediklerini belirtti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Çiftlik Bank firarisi Tosuncuk'un adresi bulundu!
- Öğretmenlere 20 bin ek atama müjdesi
- “Filozof” çocuk videosu hayrete düşürdü! Atakan kimdir?
- Savcılığın sevk yazısı ortaya çıktı! Bomba darbe detayı
- Almanya'da ırkçı saldırı: İşte saldırganın mektupla bıraktığı video
- Rumlardan tarihi Türkiye itirafı!
- Teröre büyük darbe vuran "yöntem!"
- Pegasus kazasında şoke eden detay! 3 ölümcül hata...
- Bakan Çavuşoğlu'ndan İdlib açıklaması
- Verdi'nin şehit edilmesi olayında yeni gelişme
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 20 bin ek atama müjdesi
- İkinci cemre ne zaman ve nereye düşecek? Cemre ne demek?
- “Filozof” çocuk Atakan videosu hayrete düşürdü! Atakan kimdir, kaç yaşında?
- Emeklilere 3776 TL avans fırsatı! 2020 SSK, SGK, Bağ-Kur emekli avansı nasıl alınır?
- Kuruluş Osman 11. bölüm tek parça izle! – ATV
- 550 liradan başlıyor… İstanbul’da kira fiyatları ne kadar? İlçe ilçe İstanbul kiralık daire fiyatları!
- Meteoroloji uyardı… Hava yarın nasıl olacak? 20 Şubat İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu!
- A101 ürünler kataloğu 20 Şubat – A101 aktüel ürünler kataloğu Samsung Ultra HD Smart TV fırsatı sunuyor!
- Faizler 10,75’e düştü, dolar hareketlendi! 19 Şubat güncel dolar kuru! Dolar ne kadar oldu?
- Faiz kararı sonrası kredi faiz oranları ne kadar? 19 Şubat konut, ihtiyaç, taşıt kredisi faiz oranları! En uygun kredi hangi bankada?
- Faiz kararı ne oldu? Faizler düştü mü? Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı?
- FB- GS derbisi hakemi Halil Umut Meler kimdir? Halil Umut Meler hangi takımlı?