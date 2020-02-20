İşte Almanya’daki saldırganın bıraktığı video ilk kez A Haber ekranlarında |Video

Son dakika haberi… Almanya'nın Hessen eyaletine bağlı Hanau kentinde gerçekleştirilen silahlı saldırılarda 11 kişi hayatını kaybetti. Saldıganın geride mektup bıraktığı ve o mektupta ırkçı ifadelerin olduğu iddia edilmişti. İşte Almanya’daki saldırganın bıraktığı video ilk kez A Haber ekranlarında...