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20.02.2020
İşte Almanya’daki saldırganın bıraktığı video ilk kez A Haber ekranlarında |Video
Son dakika haberi… Almanya'nın Hessen eyaletine bağlı Hanau kentinde gerçekleştirilen silahlı saldırılarda 11 kişi hayatını kaybetti. Saldıganın geride mektup bıraktığı ve o mektupta ırkçı ifadelerin olduğu iddia edilmişti. İşte Almanya’daki saldırganın bıraktığı video ilk kez A Haber ekranlarında...
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