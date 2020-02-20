Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 20 bin ek atama müjdesi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, atama bekleyen öğretmenlere müjde verdi. Bakan Selçuk, bu dönem içerisinde 20 bin ek atama yapılacağını söyledi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, atama bekleyen öğretmenlere müjde verdi. Bakan Selçuk, bu dönem içerisinde 20 bin ek atama yapılacağını söyledi.
Bakan Selçuk, yenilenen EBA sistemine ilişkin, "Çocuğa özel deneme sınavı yapılabiliyor. Her şey kişiye özel. Dünyada 2-3 ülkede varsa biri Türkiye'de" ifadelerini kullandı.. Elazığ'daki depremde 30 okul binasının hasar gördüğünü, bu binaların nasıl ve nereye yapılacağının hemen çözümlendiğini bildiren Bakan Selçuk, atama bekleyen öğretmenlere de müjdeli bir haber verdi.
Bakan Selçuk yaptığı açıklamada; "Bu dönem inşallah 20 bin ek atama gelecek. Bir 20 bini geçenlerde ilan etmiştik, bir 20 bin daha gelecek. Bunların dönemleri var. Bugün ilkbahar ve cemre düştü. Biz de bir müjde vermiş olduk. Aslında 2020 yılı 20 bin ile sınırlıydı, ekonomideki iyileşme neticesinde bir 20 bin daha geldi. Bu bizi çok mutlu etti." dedi.
Sosyal medyada gündem olan ve tüm Türkiye'nin konuştuğu 10 yaşındaki Atakan Kayalar ile ilgili de konuşan Bakan Selçuk, "Biz bir çocuğun bu kadar sosyal medyada yer almasını onaylamayız. Herhangi bir çocuğumuzun durumundan ziyade bir çocuk üzerinden diğer çocukların üzerinde oluşan baskıya kimse dikkat etmiyor. Hemen duyduğumuz anda ilgili uzmanlar sevk edildi aile ile görüşüldü bireysel olarak ne tür desteğe ihtiyacı varsa tespit edildi" dedi.
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