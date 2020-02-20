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Rumlar sonunda itiraf etti: Türkiye'nin Doğu Akdeniz’deki gücüne kimse karşı koyamıyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.02.2020 Güncelleme Tarihi: 20.02.2020
RUMLARDAN TARİHİ TÜRKİYE İTİRAFI!

’nin ’de attığ�� ve tarihin akışını değiştiren hamleleri tüm dünyada yankı bulurken bölgeyi hukuksuz şekilde ele geçirmeye çalışan Rumlardan bir itiraf geldi. Rum lider , Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki gücüne kimsenin karşı koyamadığını ifade etti. Anastasiadis,  dahil hiçbir ülkenin Türkiye’yi karşısına almak istemediğini belirtti.

Rum Yönetimi Anastasiadis, 'nin Rusya ve arasındaki gerilimi iyi değerlendirdiğini iddia ederek, ve diğer ülkelerde de etkisini artırdığını belirtti.

ABD KARŞISINA ALMAK İSTEMİYOR

Başkan liderliğinde Türkiye'nin 'de, 'da ve açıklarında ve Kıbrıs'ın Maraş bölgesinde adımlar attığına dikkat çeken Anastasiadis, uluslararası alanda dahil hiçbir ülkenin Türkiye'yi karşısına almak istemediğini belirterek, ülkesinin yalnız bırakıldığını savundu. ABD'nin Türkiye'yi Batı ittifakında tutmaya yönelik çaba sarfettiğini de iddia eden Anastasiadis, bu politikanın Türkiye tarafından değerlendirildiğini de savundu.

FRANSA'YI ÖRNEK GÖSTERDİ

Yeni Şafak'ın haberine göre; Bloomberg röportajında Türkiye'nin bölgedeki artan gücünden duyduğu paniği saklayamayan Anastasiadis, kendilerine tek somut destek veren ülkenin olduğunu belirtti. Anastasiadis, "Fransa bölgede aktif rol alan tek ülke oldu" değerlendirmesini yaptı.

Rum Cumhurbaşkanı, "Fransa'nın bölgedeki güçlü varlığı, Doğu Akdeniz meselelerinde Avrupa Birliği'nin de daha aktif rol oynamasına neden olacağını umut ediyorum" değerlendirmesini yaptı. Anastasiadis'in açıklamasına eş zamanlı Fransa Savunma Bakanı Florence Parly'nin Güney Kıbrıs'a bir ziyaret gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Hafta başında da Rum Kesimi ordusu ile bölgede bulunan Fransız Charles de Gaulle uçak gemisinin katıldığı ortak tatbikat düzenlendi.

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