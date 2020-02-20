Rumlar sonunda itiraf etti: Türkiye'nin Doğu Akdeniz’deki gücüne kimse karşı koyamıyor
Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de attığ�� ve tarihin akışını değiştiren hamleleri tüm dünyada yankı bulurken bölgeyi hukuksuz şekilde ele geçirmeye çalışan Rumlardan bir itiraf geldi. Rum lider Nikos Anastasiadis, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki gücüne kimsenin karşı koyamadığını ifade etti. Anastasiadis, ABD dahil hiçbir ülkenin Türkiye’yi karşısına almak istemediğini belirtti.
Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Anastasiadis, Türkiye'nin Rusya ve NATO arasındaki gerilimi iyi değerlendirdiğini iddia ederek, Doğu Akdeniz ve diğer ülkelerde de etkisini artırdığını belirtti.
ABD KARŞISINA ALMAK İSTEMİYOR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin Suriye'de, Libya'da ve Kıbrıs açıklarında ve Kıbrıs'ın Maraş bölgesinde adımlar attığına dikkat çeken Anastasiadis, uluslararası alanda ABD dahil hiçbir ülkenin Türkiye'yi karşısına almak istemediğini belirterek, ülkesinin yalnız bırakıldığını savundu. ABD'nin Türkiye'yi Batı ittifakında tutmaya yönelik çaba sarfettiğini de iddia eden Anastasiadis, bu politikanın Türkiye tarafından değerlendirildiğini de savundu.
FRANSA'YI ÖRNEK GÖSTERDİ
Yeni Şafak'ın haberine göre; Bloomberg röportajında Türkiye'nin bölgedeki artan gücünden duyduğu paniği saklayamayan Anastasiadis, kendilerine tek somut destek veren ülkenin Fransa olduğunu belirtti. Anastasiadis, "Fransa bölgede aktif rol alan tek ülke oldu" değerlendirmesini yaptı.
Rum Cumhurbaşkanı, "Fransa'nın bölgedeki güçlü varlığı, Doğu Akdeniz meselelerinde Avrupa Birliği'nin de daha aktif rol oynamasına neden olacağını umut ediyorum" değerlendirmesini yaptı. Anastasiadis'in açıklamasına eş zamanlı Fransa Savunma Bakanı Florence Parly'nin Güney Kıbrıs'a bir ziyaret gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Hafta başında da Rum Kesimi ordusu ile bölgede bulunan Fransız Charles de Gaulle uçak gemisinin katıldığı ortak tatbikat düzenlendi.
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