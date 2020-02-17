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Yunan medyası itiraf etti: Doğu Akdeniz'de kazanan Türkiye oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.02.2020 Güncelleme Tarihi: 17.02.2020
İTİRAF ETTİLER: KAZANAN TÜRKİYE

Başkan liderliğinde 'da ile arasında imzalanan anlaşmadan rahatsız olan , 'ye yaptığı itirazdan umudunu kesti. Yunan basını, ’de kazananın Türkiye olduğunuz yazdı.

ile arasında 'da imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına dair mutabakat muhtırası 'de ile iki ülke arasında Münhasır Ekonomik Bölge sınırları oluşturmak adına ilk adım atılmıştı.

BM'YE ŞİKAYET ETTİ

Anlaşmadan duyduğu rahatsızlığı her fırsatta gösteren , ilk olarak Libya Büyükelçisi Muhammed Yunus Menfi'yi sınır dışı etmiş daha sonra da Türkiye'yi Avrupa Birliği () ve Birleşmiş Milletler'e () şikayet etmişti. Anlaşmanın kötü niyetle yapıldığını öne süren Atina yönetimi, anlaşmanın bölgede istikrarsızlığa sebep olacağını savunmuştu.


KAZANAN TÜRKİYE OLDU

Yunan gazetesi Kathimerini, bugün manşetinde Türkiye ile Yunanistan arasında krize neden olan Libya meselesine değindi. Kathimerini "Yunanistan elinden geleni yapıyor ama BM, Türkiye-Libya arasında imzalanan anlaşmadan doğan yeni Münhasır ekonomik bölge sınırlarını kabul edecek." diyerek kazanan ülkenin Türkiye olduğunu belirtti.

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