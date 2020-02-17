Yunan medyası itiraf etti: Doğu Akdeniz'de kazanan Türkiye oldu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 27 Kasım'da Türkiye ile Libya arasında imzalanan anlaşmadan rahatsız olan Yunanistan, BM'ye yaptığı itirazdan umudunu kesti. Yunan basını, Doğu Akdeniz’de kazananın Türkiye olduğunuz yazdı.
Türkiye ile Libya arasında 27 Kasım'da imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına dair mutabakat muhtırası Doğu Akdeniz'de ile iki ülke arasında Münhasır Ekonomik Bölge sınırları oluşturmak adına ilk adım atılmıştı.
BM'YE ŞİKAYET ETTİ
Anlaşmadan duyduğu rahatsızlığı her fırsatta gösteren Yunanistan, ilk olarak Libya Büyükelçisi Muhammed Yunus Menfi'yi sınır dışı etmiş daha sonra da Türkiye'yi Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler'e (BM) şikayet etmişti. Anlaşmanın kötü niyetle yapıldığını öne süren Atina yönetimi, anlaşmanın bölgede istikrarsızlığa sebep olacağını savunmuştu.
KAZANAN TÜRKİYE OLDU
Yunan gazetesi Kathimerini, bugün manşetinde Türkiye ile Yunanistan arasında krize neden olan Libya meselesine değindi. Kathimerini "Yunanistan elinden geleni yapıyor ama BM, Türkiye-Libya arasında imzalanan anlaşmadan doğan yeni Münhasır ekonomik bölge sınırlarını kabul edecek." diyerek kazanan ülkenin Türkiye olduğunu belirtti.
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