CHP'li Ekrem İmamoğlu sözlerini unuttu! Yeni yılı İSPARK zammıyla karşıladı!
Giriş Tarihi: 05.01.2020
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve geldiğinden beri tüm hizmetlere zam üstüne zam yaptı. Su, ekmek, ulaşım derken yeni yılla birlikte İSPARK ücretleri de artırıldı. Vatandaş sosyal medyadan dert yandı...CHP'li İmamoğlu "Her Şey Güzel Olacak" dedi. Belediye başkanı seçildi. İlk iş olarak "Temel atmama töreni" düzenledi. Kanal İstanbul'a da itiraz etti. Farkını ise şimdi gösterdi. İSPARK ücretini tam dört kat yükseltti. 2 saatliğine 7 lira ödeyen araç sahipleri, 14 liralık saat ücretini görünce şoka girdi.
İstanbul'da 'hayatı kolaylaştıracağız' diyerek oy toplayan CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve geldiğinden bu yana zam yapmaya devam ediyor. Daha önce, ekmek, su ve ulaşım fiyatlarını artıran İmamoğlu yönetimi, 2020 yılını da İSPARK zammıyla karşıladı. 7 lira olarak uygulanan 2 saatlik park ücreti 4 kat artırıldı, 1 saati 14 liraya çıkartıldı.
İSYAN ETTİREN FİYATLAR
İSPARK'la ilgili zam planı Eylül ayında devreye sokulmuştu. İSBİKE ve İSPARK'ta ücretler artırılmıştı. Vatandaş tepki gösterince de İmamoğlu fiyat artışının zam değil düzenleme olduğunu söylemişti. İmamoğlu 2020 yılını da İstanbullu'yu zamla karşıladı. İSPARK ücretlerine yüzde 40'a yakın zam yapıldı. Buna göre; 1. Bölgede kapalı otopark ücretleri 0-1 saat için 11 liradan 12.5 liraya, 2. Bölgede 8 liradan 9 liraya, yol kenarı otoparkları 1 bölgede 12 liradan 14 liraya çıkarıldı. Hal giriş fiyatlarında ise TIR'lar için 1 saatlik 14 lira olan ücret 16 liraya, otomobiller 8 liradan 9 liraya, kamyon ve otobüsler için ise 10 liradan 11.5 liraya çıkarıldı.
BAKIN NELER OLDU?
2 bin 500'ü İSMEK eğitmeni olmak üzere 5 bin 831 çalışan SMS ile işsiz bırakıldı.
Okul servisi, minibüs, taksi, dolmuş ve vapur ücretlerine yüzde 13-25 arasında zam yapıldı.
İSBİKE ücretlerinde yüzde 50'ye varan zamlar yapıldı.
Hamidiye su ürünlerine yüzde 20-40 oranlarında zam yapıldı.
Su ücretlerine yapılan yüzde 20 zam AK Parti ve MHP'li meclis üyelerinin oylarıyla durduruldu.
Halk Ekmek ürünlerine yüzde 40'ı bulan zam yapıldı.
75 bin öğrenciye aylık 400 TL burs vaadi balon oldu. Zaten belediyenin burs vermesi CHP'nin başvurusuyla Anayasa Mahkemesi tarafından engellenmişti.
SOSYAL MEDYADA İSYAN
Hiçbir girdi maliyeti olmadan yüzde 40 zam neyin nesi?
Her şey çok güzel olacak dediler. Görüyoruz güzelliği.
Bu zamma ne zaman 'Zam değil düzenleme' diyeceksiniz?
Ne oldu İstanbul, eğleniyor muyuz? Zam üstüne zam!
İSPARK'ın yeni ücretleri vale fiyatlarını geçti.
SÖZLERİNİ UNUTTU
Otopark sorununu İstanbul'un gündeminden çıkaracağız.
Transfer Merkezleri ile yeni yapılacak alanlarda 100.000 araçlık otopark sağlanacak.
Mevcut otopark kapasitesini asansörlü sistemlerle 2 katına çıkaracağız.
Park et & Devam Et uygulaması ile park sonrası toplu ulaşım kullanımı ücretsiz olacak.
Mahalle Zonları oluşturularak, herkes kendi mahallesinde öncelikli ve ücretsiz parklanabilecek.
Akıllı Bilet uygulaması ile İSPARK tarafından gün içerisinde, aynı bölgede yer değişikliğinde tekrar tekrar ücret alınmayacak.
Kamu alanları, kullanılmadığı zamanlarda otopark hizmeti verecek. FARUK ERDEM-TAKVİM
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