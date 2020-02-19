Yalancı FOX'a en güzel tepki depremzelerden geldi! Muhabiri bölgeden kovdular

Yalan haberlerin adresi Amerikan sermayeli Fox TV'nin "Akpınar mahallesindeki çadır alanına yardım gitmedi” haberine İçişleri Bakanlığından sert tepki geldi. Bakanlık, "Türkçe anlamıyorsanız, İngilizce yazıyoruz, To: Fox News” diyerek, Akpınar çadır alanı ve mahalleye yapılan yardımları tek tek sıraladı. FOX TV'nin yalan haberlerine en güzel cevap ise depremzedelerden geldi. Elazığ’a giden FOX TV'nin muhabiri vatandaşlar tarafından bölgeden kovuldu. O anlar anbean kameralara yansıdı...

6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Malatya ile birlikte en çok zarar ilimiz olan Elazığ'da yalan haberler yapan FOX TV'nin muhabiri vatandaşlar tarafından bölgeden kovuldu.

2020 yılının ilk ayında meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası Elazığ ve Malatya'da 41 vatandaşımız hayatını kaybetmişti.

Depremzedeler için devlet ve millet tüm imkanlarını seferber ederek yaraları hızlı bir şekilde sarmaya çalışırken belli odaklar yine algı operasyonu için düğmeye basmıştı.

FOX TİLKİLİĞİNİ HEMEN GÖSTERDİ

ABD'li Yahudi medya patronu Murdoch'un sahibi olduğu Türkçe kelime anlamı tilki olan FOX da bunların başında geldi. Yalan yanlış bilgilerle gündemi meşgul eden FOX, bu kez Elazığlı vatandaşlara takıldı.

MUHABİRİ KOVDULAR

FOX TV haber bülteninde yer verilen "Elazığ Akpınar mahallesindeki çadır alanına yardım gitmedi" yalanından sonra bugün tekrar bölgeye giden FOX muhabirleri vatandaşlar tarafından kovuldu.

İÇİŞLERİ'NDEN SERT TEPKİ GELDİ

İçişleri Bakanlığı, FOX'ta yayınlanan "Elazığ'ın Akpınar Mahallesi'ndeki çadır alanına yardım gitmedi" haberine tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, "Türkçe anlamıyorsanız, İngilizce yazıyoruz, To: Fox News" ifadelerini kullanarak, Akpınar çadır alanı ve mahalleye yapılan yardımlar tek tek sıralandı..