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CHP'nin olaylı Mersin kongresi! Tehditle imzalar çektirilmiş

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.02.2020 Güncelleme Tarihi: 19.02.2020
CHP'NİN OLAYLI KONGRESİNDE TEHDİT SKANDALI!

28-29 Mart’ta yapılacak Genel Kurultay’ı yaklaşırken il ve ilçe kongrelerinde çıkan skandal olaylar konuşulmaya devam ediyor. Kadına hakaret, tekmeler-tokatlar, şişe fırlatma derken son olarak tehdit skandalı patladı. ’de CHP Genel Başkanı ’nun istediği kişinin seçime tek aday olarak girmesi için diğer aday ’in adaylığı engellendi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Eser, verilen imzaların tehditlerle çekildiğini söyledi.

'nin Türkiye genelinde yaptığı tek adaylı il kongrelerinin tartışmaları devam ediyor. , 'deki seçimde kongreye saatler kala delegelerin imzalarını geri çekmesiyle seçime giremedi. Eser, adaylığının engellemesiyle ilgili olarak çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Eser'in o açıklamaları:

CHP'nin olaysız kongresi yok! Mersin İl Kongre'si karıştı çevik kuvvet müdahale etti CHP'NİN OLAYSIZ KONGRESİ YOK! MERSİN İL KONGRE'Sİ KARIŞTI ÇEVİK KUVVET MÜDAHALE ETTİ

160 İMZA TOPLADIK

"160'a yakın imza topladık. 60 imza yeterliyken bu sayının üzerine çıktık. Kongreye saatler kala olay tersine dönmeye başladı. , , 'in kopyası yaşanıyordu. Divan Başkanı aday olmamızı engellemek için her şeyi yaptı. Divan Başkanı Engin Özkoç'la mücadele ederken sahneye Başkanı Vahap Seçer çıktı. Delegelere veya yakınlarına belediyede iş vaadinde bulunmuş. Çoğu delege imzaları çekti. İş beklentisi olmayanlara da iş yaptırmama tehdidinde bulunulmuş. Madem tek adaylı kongreler olacaktı delege seçimlerinde neyin kavgasını yaptık."

CHP Şanlıurfa il kongresinde yumruklar konuştu! Çevik kuvvet polisleri olaya müdahale etti CHP ŞANLIURFA İL KONGRESİNDE YUMRUKLAR KONUŞTU! ÇEVİK KUVVET POLİSLERİ OLAYA MÜDAHALE ETTİ

SEYİT TORUN'A ŞOK

Akşam'da yer alan habere göre, bu arada CHP Genel Başkan Yardımcısı 'un 'da destek verdiği aday seçimi kaybetti. Kılıçdaroğlu'nun en yakınlarından olan Torun'un desteklediği Osman Güngör seçimi kaybederken, Ordu Milletvekili Dr. Mustafa Adıgüzel'in destek verdiği Atila Şahin il başkanlığı seçimini kazandı. Öte yandan İstanbul'da CHP Olağan İl Kongresi'ni ilçe kuruluna şikayet eden partili Ali Alagöz, İl 'na sevk edildi.

Son dakika haberi... CHP'de tartışmalı kongre! CHP'de tek adamlık rejimine parti içinde tepki |Video SON DAKİKA HABERİ... CHP'DE TARTIŞMALI KONGRE! CHP'DE TEK ADAMLIK REJİMİNE PARTİ İÇİNDE TEPKİ |VİDEO
Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katılımıyla gerçekleşen CHP Ankara İl Kongresinde rezalet! Teyfik Koçak kadınlara hakaret etti - Video izle KEMAL KILIÇDAROĞLU’NUN DA KATILIMIYLA GERÇEKLEŞEN CHP ANKARA İL KONGRESİNDE REZALET! TEYFİK KOÇAK KADINLARA HAKARET ETTİ - VİDEO İZLE

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