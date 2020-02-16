CHP'nin olaysız kongresi yok! Mersin İl Kongre'si karıştı çevik kuvvet müdahale etti

CHP Mersin İl Kongre'sinde ortalık karıştı. 37. Olağan Genel Kurulda, muhaliflerin adayı Alptekin Eser'in seçime girmesi engellenince gerginlik yaşandı. Gerginliğin arbedeye dönmesiyle birlikte salona polis ekipleri çağırıldı. Salona giren çevik kuvvet polisleri güvenlik önlemi aldı.

CHP Mersin İl Kongre'sinde ortalık karıştı. Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen CHP Mersin 37. Olağan İl Kongresinde mevcut başkan Adil Aktay'ın yanı sıra Alptekin Eser'de il başkanlığına adaylığını açıkladı.

Aktay ile Eser'in yarıştığı kongrenin divan başkanlığını CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç yaptı. Faaliyet raporlarının okunması ve bazı milletvekillerinin konuşmasının adından, adayların divana sunduğu delege imza listesi kontrol edildi.

ESER'İN ADAYLIĞI DÜŞÜRÜLDÜ

Divan kurulu, muhaliflerin adayı Alptekin Eser'in, bazı delegelerin imzasını geri çekmesi ve bazı kişilerin delege olmadığı halde listede adının olmasını gerekçe göstererek adaylığının düşürüldüğünü duyurdu.

TARTIŞMA YAŞANDI

Divan kurulunun aldığı bu karar üzerine salonda gerginlik yaşandı. Seçime giremeyen Alptekin Eser, kürsüye çıkarak Engin Özkoç ve divan üyelerine tepki gösterirken, bazı parti üyeleri arasında tartışma yaşandı.

ÇEVİK KUVVET MÜDAHALE ETTİ

Tartışmanın arbedeye dönüşmesi üzerine salona polis ekipleri çağrıldı. Salona giren çevik kuvvet polisi, güvenlik önlemi aldı. Gergin anların yaşandığı kongrede, bazı partililer ise salonu terk etti. Kürsüde uzun süre bekleyerek tepkisini gösteren Eser ise bazı partililerin ikna çabalarının ardından kürsüden ayrıldı. Tek listeyle gidilen kongrede 542 delege oy kullanırken, geçerli 459 oyun 428'ini alan Adil Aktay yeniden CHP Mersin İl Başkanlığına seçildi.