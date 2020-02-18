Son dakika... Rusya'dan flaş Türkiye ve İdlib açıklaması
Rusya Dışişleri Bakanlığı, İdlib'de yaşanan gelişmelere ilişkin Rusya ve Türkiye'nin Suriye'ye ilişkin anlaşmalara bağlılığını teyit ettiğini bildirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Türk ve Rus heyetlerinin İdlib konusunda yaptığı görüşmelerin ardından yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, iki ülke heyetlerinin 17-18 Şubat'ta yaptığı görüşmede, İdlib'deki gerilim çerçevesinde Suriye'de sahadaki durumun detaylı şekilde müzakere edildiği belirtildi.
"Her iki taraf da terörle mücadeleye devam ederken gerginliği azaltmak ve insani durumu hafifletmek için gereken önlemleri sağlayan mevcut anlaşmalara bağlı kalmayı teyit etti." ifadesine yer verilen açıklamada, "Görüşmede, İdlib ve Suriye'nin diğer bölgelerinde uzun vadeli güvenlik ve istikrarın sağlanmasının ülkenin egemenliği, bağımsızlığı, birliği ve toprak bütünlüğüne bağlılık temelinde mümkün olduğu vurgulandı." denildi.
Açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararında öngörüldüğ�� üzere BM aracılığıyla Suriye'deki krizin çözümüne ilişkin Suriyeliler tarafından yürütülen siyasi sürecin ilerletilmesinin önemine de vurgu yapıldı.
Ak Parti sözcüsü Ömer Çelik, görüşmelere ilişkin daha önce yaptığı açıklamada, Türkiye'nin tezlerinin iletildiğini söylemişti.
Çelik, "Rejim, önceki sınırlarına çekilmezse bunu tahakkuk ettirmek için gerekli askeri hazırlıkları yaptığımız açık ve net bir şekilde karşı tarafa iletildi. İnsani felaketin önlenmesi için zorunlu bir yaklaşım. Bu da karşı tarafa iletildi. Heyet döndüğümüz zaman kapsamlı bir rapor verecek" ifadelerini kullanmıştı.
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