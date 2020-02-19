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Son dakika: İran'da 2 kişi koronavirüsü nedeniyle hayatını kaybetti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.02.2020 Güncelleme Tarihi: 19.02.2020
SON DAKİKA: İRAN'DA 2 KİŞİ KORONAVİRÜSÜ NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ

Son dakika haberi... 'ın Kum kentinde yeni tip koronavirüs nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Kum kentinde solunum yetmezliği şikayetiyle gözetim altında tutulan ve yeni tip koronavirüs test sonuçları pozitif çıkan 2 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Kum kentinde solunum yetmezliği şikayetiyle gözetim altında tutulan ve yeni tip koronavirüs test sonuçları pozitif çıkan 2 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Kum Tıp Üniversitesi Rektörü Muhammed Rıza Kadir de İran medyasına yaptığı açıklamada, son 4 günde solunum yetmezliği şikayetlerinde artış olduğunu belirtti.

Virüs hastalıklarıyla mücadele için Kum'da bir hastanenin tahsis edildiğini söyleyen Kadir, ihtiyaç olması halinde ikinci bir hastaneyi de hizmete sokacaklarını aktardı.

İlk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilen Kovid-19'un kısa sürede diğer şehir ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü "acil durum" ilan etmişti. Çin'de Kovid-19 salgını nedeniyle can kaybı 2 bin 5'e, virüs bulaşan kişi sayısı da 74 bin 185'e çıkmıştı.

Son dakika: Koronavirüs İran'a sıçradı! SON DAKİKA: KORONAVİRÜS İRAN'A SIÇRADI!

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