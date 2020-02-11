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CHP'li Yalova Belediyesi'ndeki 22 milyonluk vurgunda flaş gelişme: 2 isim tutuklandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.02.2020 Güncelleme Tarihi: 11.02.2020
YALOVA BELEDİYESİ'NDEKİ 22 MİLYONLUK VURGUNDA FLAŞ GELİŞME

’nin kasasından 22 milyon TL’yi kaçırdığı ifade edilen Reşat Elgin ile Mali Hizmetler Müdürü Şenay Reyhan Kaş tutuklandı. Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında tutuklu sayısının üçe yükseldi.

'nin kasasından 22 milyon lirayı kaçırdığı ifade edilen Mali Hizmetler Müdürlüğü Harcama Belgeleri ve Ödeme Evrakları Sorumlusu Reşat Elgin ile Mali Hizmetler Müdürü Şenay Reyhan Kaş tutuklandığı bildirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında tutuklu sayısının üçe yükseldiği öğrenildi.

DENİZLİ'DE GÖZALTINA ALINAN REŞAT ELGİN TUTUKLANDI

Reşat Elgin, 5 Şubat 2020 tarihinde öğle saatlerinde Yalova Belediyesi'nin otoparkında aracına binerek firar etmiş, 8 Şubat 2020 tarihinde 'de yakalanmıştı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında; 22 milyon liranın Reşat Elgin ile Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'le birlikte belediye kasasından kaçırdığı ifade ediliyor.

ÖKTEMGİL ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alına Yalova Belediyesi Mali Hizmetler Müdür Yardımcısı Saliha Öktemgil ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

3 KİŞİ GÖZALTINDA, MÜTEAHHİT BEKİR BİLGİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında; Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, sekreteri Bahar Taşkömür ile şoförü Buğrahan Ergün'ün dün gözaltına alınmıştı. Reşat Elgin'in usulsüz olarak sahte belgelerle para gönderdiği iddia edilen müteahhit Bekir Bilgi tutuklanmıştı.

KENAN KIRAN / SABAH

Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç’in sekreteri Bahar Taşkömür ile şoförü Buğrahan Ergün de gözaltında! YALOVA BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HALİT GÜLEÇ’İN SEKRETERİ BAHAR TAŞKÖMÜR İLE ŞOFÖRÜ BUĞRAHAN ERGÜN DE GÖZALTINDA!
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