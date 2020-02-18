Son dakika: Adalet Bakanlığı'nda FETÖ operasyonu
Giriş Tarihi: 18.02.2020
Son dakika haberine göre: Adalet Bakanlığındaki FETÖ mahrem yapılanmasına yönelik Ankara merkezli 15 ilde, 33'ü aktif çalışan 71 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Adalet Bakanlığındaki FETÖ mahrem yapılanmasına yönelik Ankara merkezli 15 ilde, 33'ü aktif çalışan 71 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Ayrıntılar geliyor...
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