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Son dakika: Adalet Bakanlığı'nda FETÖ operasyonu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.02.2020
ADALET BAKANLIĞI'NDA FETÖ OPERASYONU

dakika haberine göre: mahrem yapılanmasına yönelik merkezli 15 ilde, 33'ü aktif çalışan 71 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

mahrem yapılanmasına yönelik merkezli 15 ilde, 33'ü aktif çalışan 71 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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