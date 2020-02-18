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Türk komandolar İdlib sokaklarında

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.02.2020 Güncelleme Tarihi: 18.02.2020
TÜRK KOMANDOSU İDLİB SOKAKLARINDA

Esad rejiminin, 'de yaptığı baskı ve zulüm devam ederken, Türk askerinin bölgedeki varlığı da artırıldı. Başkan tarafından “Şubat” ayı sonuna kadar katil Esad'a verilen sürenin sona yaklaşmasıyla birlikte komandolar, İdlib sokaklarında devriyeye başladı.

'deki farklı birliklerden takviye amacıyla 'ye gönderilen komandolar, hazırlıklarını tamamladı. Esad rejimi ve yabancı terörist gruplar ile askeri muhalif ve rejim karşıtı silahlı gruplar arasında, 'in güney ve doğusu ile 'in batı kırsalında bir aydan bu yana şiddetli çatışmalar yaşanıyordu.

BAŞKAN ERDOĞAN SÜRE VERMİŞTİ

Başkan , rejimine saldırıları durdurması için şubat ayının sonuna kadar süre vermişti. Sürenin yavaş yavaş sona gelmesiyle birlikte bölgede, Türk askerinin varlığı da artış gösterdi.

KOMANDOLAR İDLİB SOKAKLARINDA

İlk olarak Türkiye sınırına konuşlanan Mehmetçik, tüm hazırlıklarını tamamladıktan sonra İdlib sokaklarına dağıldı. Komondoların gelmesi, halk tarafından coşkuyla karşılandı.

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