18 Şubat 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika haberi... BM'den İdlib açıklaması

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.02.2020 Güncelleme Tarihi: 18.02.2020
BM'DEN İDLİB AÇIKLAMASI

Son dakika haberi... : 'de rejimin ve 'i ele geçirmeye yönelik saldırılarında yılbaşından bu yana 299 kişi hayatını kaybetti.

İşte İnsan Hakları Şefi Bachelet'in açıklamalarından satırbaşları;

'de rejimin İdlib ve 'i ele geçirmeye yönelik saldırılarında yılbaşından bu yana 299 kişi hayatını kaybetti.

İdlib'de yaşanan ölümlerin yüzde 93'ünden ve rejimi sorumludur.

Esed rejimi ve müttefiki Rusya kasten sivilleri ve koruyucu binaları vuruyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN