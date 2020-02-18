Son dakika haberi... BM'den İdlib açıklaması
Giriş Tarihi: 18.02.2020 Güncelleme Tarihi: 18.02.2020
Son dakika haberi... Birleşmiş Milletler: Suriye'de rejimin İdlib ve Halep'i ele geçirmeye yönelik saldırılarında yılbaşından bu yana 299 kişi hayatını kaybetti.İşte Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Şefi Bachelet'in İdlib açıklamalarından satırbaşları;
Suriye'de rejimin İdlib ve Halep'i ele geçirmeye yönelik saldırılarında yılbaşından bu yana 299 kişi hayatını kaybetti.
İdlib'de yaşanan ölümlerin yüzde 93'ünden Rusya ve Esed rejimi sorumludur.
Esed rejimi ve müttefiki Rusya kasten sivilleri ve koruyucu binaları vuruyor.
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