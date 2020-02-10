Elazığ depreminde gündeme gelmişti! Kolon kesene 15 yıl hapis
Elazığ’da meydana gelen ve 41 kişinin hayatını kaybettiği 6.8’lik depremin ardından yıkılan binalarla ilgili kolon kesme iddiası ortaya atılmıştı. Konuyla ilgili yürütülen soruşturmada ihmali ve kusuru bulunanlarla ilgili adli süreç başlatılmasına karar verildi. Konuyla ilgili konuşan hukukçular ise kolon kesme gibi işlemlerde bulunanların bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 15 yıla kadar hapis cezası ile ağır ceza mahkemelerinde yargılanabileceğini söyledi.
Ocak ayının son haftası Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 şiddetindeki depremde 41 kişi hayatını kaybederken binden fazla kişi ise yaralanmıştı.
Üzerinden iki hafta geçen depremin ardından bir taraftan bölgedeki enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, diğer taraftan ise bölgede yıkılan ve hasar gören binalara ilişkin atılacak adımlar planlanıyor.
7 BİNDEN FAZLA BİNA AĞIR HASARLI
İl genelinde şu ana kadar yapılan hasar tespit çalışmaları kapsamında 93 yıkılmış binanın yanı sıra, ağır hasarlı bina sayısı ise 7 bin 319'a ulaşmış durumda. Bölgede 12 bin bağımsız bölüme sahip 1675 orta hasarlı bina tespit edilirken 566 bina için ise acil yıkım kararı çıkarıldı. 15 bin 158 binanın az hasarlı olduğu bölgede 25 bin 117 binada ise hasar tespit edilmedi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Öte yandan Cumhuriyet Başsavcılığı da Sürsürü Mahallesi'nde çöken Dilek Apartmanı ile Mustafapaşa Mahallesi'nde çöken 3, Gezin kasabasında yıkılan bir, Sivrice ilçesine bağlı Çevrimtaş ve Ilıncak köylerinde 2 olmak üzere 7 bina ile Üniversite Mahallesi'nde moloz düşmesine bağlı yaşanan ölüm olayıyla ilgili toplam 8 ayrı soruşturma başlattı.
ÖRNEKLER ALINDI, SORUMLULAR TESPİT EDİLİYOR
Soruşturmalar kapsamında görevlendirilen bilirkişiler yıkılan ve hasar gören binalardan beton örnekleri alırken, söz konusu binaların yapımından sorumlu gerçek ve tüzel kişilerin tespit edilmesi için yerel yönetimlerden ruhsat, proje, plan ve kroki işlemlerinin örnekleri de talep edildi.
KOLONLARI KESİLDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ
Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Elazığ depreminde en fazla can kaybının yaşandığı binalardan biri için dikkat çeken bir iddia ortaya atılmış, Mustafa Paşa mahallesinde çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği yarısı ayakta kalan 5 katlı apartmanın yıkılan kısmının altındaki dükkanda kolonların kesildiği öne sürülmüştü. İddianın sorulduğu Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise kendilerine de bu yönde bir duyum geldiğini belirtmişti. Uzmanlar tarafından yapılan incelemelerin ardından hazırlanacak rapor çerçevesinde ihmali ve kusuru bulunanlar hakkında adli süreç işletilecek.
15 YILA KADAR HAPİS!
Yıkılan binada kolonun kesildiğinin ispat edilmesi halinde bu işe kalkışanlara ne gibi cezalar verileceğine ilişkin yenisafak.com'un sorularını yanıtlayan Avukat Cevat Kazma, bu tarz bir girişimde bulunanlara, Türk Ceza Kanunu'nun 85.maddesi gereği 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan ağır ceza mahkemelerinde yargılamasına karar verilebileceğini söyledi.
MÜTEAHHİT DE AYNI SUÇTAN YARGILANIR
Binayı yapan müteahhittin kullandığı malzeme veya yerine getirmediği bir eksiklikten kaynaklı yaşanabilecek bir olumsuzluğa ilişkin ise Kazma, ''Bina yaparken müteahhidin ve yapı denetim firmasının ilgili kanun ve yönetmeliklere uyarak inşaat yapması gerekiyor. Açılan soruşturma kamu hukukundan kaynaklı olduğu gibi müteahhit de aynı suçtan yargılanacaktır.'' diye konuştu.
ZAMAN AŞIMI SUÇUN İŞLENDİĞİ TARİHLE BAŞLIYOR
30-40 yıl önce yapılan binalara yönelik ise yıkım olması halinde, zaman aşımının suçun işlendiği tarih itibariyle başlayacağına dikkat çeken Kazma,
''Dolayısı ile eski binalarda da binanın yaşı değil ölüm ve yaralanmanın gerçekleştiği tarih esas alınır. 30-40 yıllık binalarda da aynı cezai durumlar geçerlidir. Binalara yönelik cezai sorumlulukların gündeme gelmesinden tüm bina sahipleri birlikte sorumlu olacağından yaptırımın geçerli olması gerekir. Ancak cezaların şahsiliği de dikkate alınacaktır.'' dedi.
ÇÜRÜK EVDE OTURANLARA KİRA VE BARINMA YARDIMI
Oturdukları evin çürük çıkması durumunda bu tarz binalarda oturanların evlerinin tahliyesini gerçekleştirebileceğini de aktaran Kaba, tahliye sonrası bina yenileme kapsamında kira ve barınma yardımı gibi hakların gündeme gelebileceğini kaydetti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Erdoğan'ın hamlesi FETÖ'cüleri panikletti
- Yüz binlerce öğrenciyi ilgilendiriyor! Bu yazıyı görmeden sınav parası yatırmayın...
- 37 ilde eğitime kar engeli! İşte o iller...
- AK Partili 3 isim yaralanmıştı! Kaza kamerada
- Türkiye ve Rusya'dan önemli toplantı
- Fahiş zammı TCDD'ye yıkmaya kalktılar! Gerçek ortaya çıktı
- Çavuşoğlu'ndan Mustafa Akıncı'ya sert sözler
- Ceza infaz yasası geliyor! İşte madde madde infaz düzenlemesi...
- Adalet Bakanı'ndan yargı reformu açıklaması
- Türkiye'nin konuştuğu olay! Uzman isim A Haber’e değerlendirdi
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- En iyiler belli oluyor! Oscar 2020 saat kaçta? Oscar töreni hangi kanalda?
- EDHO 156. bölüm fragmanı izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı...
- 10 Şubat Ankara’da yarın okullar tatil mi? Ankara kar tatili! Ankara Valiliği Vasip Şahin tatil…
- Sakarya yarın okullar tatil mi? 10 Şubat Sakarya kar tatili oldu mu? Sakarya Valilik MEB açıklamaları…
- Emekliye 2500 TL promosyon… Hangi banka ne kadar promosyon verecek? İşte 2020 emekli promosyon ücretleri!
- Kasımpaşa Galatasaray canlı anlatım izle! | Video
- Kayseri’de yarın okullar tatil mi? 10 Şubat Kayseri okullar tatil mi? Kayseri Valiliği tatil açıklaması…
- 10 Şubat Sivas’ta yarın okullar tatil mi? Sivas’ta kar tatili oldu mu? İşte yanıtı!
- 10 Şubat Bolu kar tatili: Bolu’da yarın okullar tatil mi? Bolu Valiliği tatil açıklaması geldi mi?
- Samsun yarın okullar tatil mi? 10 Şubat Samsun kar tatili var mı? İşte son gelişmeler…
- Kar tatili olan iller hangileri? 10 Şubat hangi illerde okullar tatil? Valilik MEB kar tatili açıklamaları…
- BİM aktüel katalogda Sevgililer Günü hediyeleri! 14 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM’de bu hafta neler var?