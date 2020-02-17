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Son dakika haberi | Elazığ Sivrice'de 4,2 büyüklüğünde deprem | Son depremler

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.02.2020 Güncelleme Tarihi: 17.02.2020
ELAZIĞ SİVRİCE'DE 4,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

dakika haberi...'ın Sivrice ilçesinde bugün saat 14.42'de 4.2 büyüklüğünde bir meydana geldi.

Merkez üssü Sivrice olan 4.2 büyüklüğünde meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 14.42'de merkez üssü Sivrice olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem kent genelinde hissedildi.

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