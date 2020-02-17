Son dakika haberi | Elazığ Sivrice'de 4,2 büyüklüğünde deprem | Son depremler

Son dakika haberi...Elazığ'ın Sivrice ilçesinde bugün saat 14.42'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Merkez üssü Elazığ Sivrice olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 14.42'de merkez üssü Sivrice olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem kent genelinde hissedildi.