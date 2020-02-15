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Sözcü yazarı Deniz Zeyrek'ten FOX TV'de flaş CHP-FETÖ itirafı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.02.2020 Güncelleme Tarihi: 15.02.2020
SÖZCÜ YAZARI ZEYREK'TEN FOX TV'DE FLAŞ CHP-FETÖ İTİRAFI

Sözcü Yazarı , 'de ile işbirliğini açıkça itiraf etti. FOX TV yayınına katılan Zeyrek "CHP, düşmanımın düşmanı dostumdur yaklaşımıyla FETÖ’nün yaptığı bir takım icraatlere destek oldu" diyerek FETÖ'nün siyasi ayağının CHP'de olduğunu gözler önüne serdi.

'nün siyasi ayağı tartışmaları, haftalardır gündemden düşmüyor. lideri , partisinin grup toplantısında FETÖ'nün siyasi ayağını açıklayacağını söylemiş, fakat adeta dağ fare doğurmuştu.

CHP YANDAŞI MEDYADAN BOMBA İTİRAF
Kılıçdaroğlu CHP'sinin FETÖ'ye teslim olmasının ardından birçok CHP'li isim duruma tepki göstermiş, hatta tepki gösteren bazıla isimler hakkında ihraç süreci başlatışmıştı. Son olarak CHP medyası da partinin FETÖ'ye teslim oluşunu adeta itiraf etti. CHP yandaşı haberleriyle bilinen Sözcü Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, yine CHP yandaşı bir TV kanalı olan 'ye bağlanarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"CHP FETÖ'YE DESTEK OLDU"
CHP'nin FETÖ'ye olan desteğine dikkat çeken Zeyrek, "CHP düşmanımın düşmanı dostumdur yaklaşımıyla FETÖ'nün yaptığı bir takım icraatlerde destek oldu." dedi.

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek'ten FOX TV'de flaş CHP-FETÖ itirafı | Video SÖZCÜ YAZARI DENİZ ZEYREK'TEN FOX TV'DE FLAŞ CHP-FETÖ İTİRAFI | VİDEO

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