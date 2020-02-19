Son dakika: Manisa'da bir deprem daha!
Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliğini 5,3 km olarak açıklandı.
Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliğini 5,3 km olarak açıklandı.
SON DEPREMLER
Tarih(TS) Ajans Enlem Boylam Derinlik Tip Büyüklük Ülke İl İlçe Köy Diğer EventID
Detay 19.02.2020 00:23:09 DDA 39.1010 27.8293 7.00 Mw 4.2 Türkiye Manisa Kirkagaç - - 465698
Detay 18.02.2020 23:50:31 DDA 39.0743 27.8536 7.00 ML 2.0 Türkiye Manisa Kirkagaç - - 465699
Detay 18.02.2020 23:49:03 DDA 39.0121 27.8483 7.07 ML 1.7 Türkiye Manisa Akhisar - - 465697
Detay 18.02.2020 23:47:27 DDA 39.0951 27.8178 6.96 ML 2.7 Türkiye Manisa Kirkagaç - - 465694
Detay 18.02.2020 23:46:44 DDA 39.0923 27.8641 6.99 ML 2.1 Türkiye Manisa Kirkagaç - -
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