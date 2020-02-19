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Son dakika: Manisa'da bir deprem daha!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.02.2020 Güncelleme Tarihi: 19.02.2020
MANİSA'DA BİR DEPREM DAHA!

Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre 'nın Kırkağaç ilçesinde 4,2 büyüklüğünde meydana geldi. Depremin derinliğini 5,3 km olarak açıklandı.

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre 'nın Kırkağaç ilçesinde 4,2 büyüklüğünde meydana geldi. Depremin derinliğini 5,3 km olarak açıklandı.

SON DEPREMLER

Tarih(TS) Ajans Enlem Boylam Derinlik Tip Büyüklük Ülke İl İlçe Köy Diğer EventID

Detay 19.02.2020 00:23:09 DDA 39.1010 27.8293 7.00 Mw 4.2 Türkiye Manisa Kirkagaç - - 465698

Detay 18.02.2020 23:50:31 DDA 39.0743 27.8536 7.00 ML 2.0 Türkiye Manisa Kirkagaç - - 465699

Detay 18.02.2020 23:49:03 DDA 39.0121 27.8483 7.07 ML 1.7 Türkiye Manisa Akhisar - - 465697

Detay 18.02.2020 23:47:27 DDA 39.0951 27.8178 6.96 ML 2.7 Türkiye Manisa Kirkagaç - - 465694

Detay 18.02.2020 23:46:44 DDA 39.0923 27.8641 6.99 ML 2.1 Türkiye Manisa Kirkagaç - -

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