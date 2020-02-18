Flaş iddia: Türk-Rus ortak devriyesi yeniden başladı

Reuters'ın haberine göre; Türk ordusunun İdlib'deki gözlem noktalarına yönelik Esad rejimi tarafından yapılan alçak saldırılar sonrası iptal edilen ortak devriyeler, bugün yeniden başladı.

Rus heyetin Ankara'da görüşme yaptığı gün Türk ordusunun İdlib'de saldırıya uğraması üzerine iptal edilen ortak devriyeler, yeniden başladı. Reuters, Türk ve Rus askerlerinin Suriye'nin kuzeydoğusunda bugün tekrar devriye gezdiğini bildiriyor. Ajans, haberini Rusya'nın yaptığı açıklamaya dayandırdı.

ORTAK DEVRİYE

Türkiye ve Rusya, Barış Pınarı Harekatı'ndan bu yana söz konusu bölgede ortak devriyelere imza atıyor. Bugün Moskova'da kritik bir görüşme gerçekleşti. Türk heyeti, Ruslarla İdlib'deki son durumu görüştü.