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Flaş iddia: Türk-Rus ortak devriyesi yeniden başladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.02.2020 Güncelleme Tarihi: 18.02.2020
SON DAKİKA OLARAK DUYURDULAR! YENİDEN BAŞLADI

Reuters'ın haberine göre; Türk ordusunun 'deki gözlem noktalarına yönelik Esad rejimi tarafından yapılan alçak saldırılar sonrası iptal edilen ortak devriyeler, bugün yeniden başladı.

Rus heyetin 'da görüşme yaptığı gün Türk ordusunun 'de saldırıya uğraması üzerine iptal edilen ortak devriyeler, yeniden başladı. Reuters, Türk ve Rus askerlerinin 'nin kuzeydoğusunda bugün tekrar devriye gezdiğini bildiriyor. Ajans, haberini 'nın yaptığı açıklamaya dayandırdı.

ORTAK DEVRİYE

ve Rusya, Barış Pınarı Harekatı'ndan bu yana söz konusu bölgede ortak devriyelere imza atıyor. Bugün 'da kritik bir görüşme gerçekleşti. Türk heyeti, Ruslarla İdlib'deki son durumu görüştü.

Türk komandolar İdlib sokaklarında TÜRK KOMANDOLAR İDLİB SOKAKLARINDA
BM'den İdlib açıklaması BM'DEN İDLİB AÇIKLAMASI
Türk ve Rus heyetlerinin İdlib görüşmelerinde ikinci gün TÜRK VE RUS HEYETLERİNİN İDLİB GÖRÜŞMELERİNDE İKİNCİ GÜN

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