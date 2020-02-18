Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Kabine" toplantısına başkanlık ediyor.

Toplantıda başta İdlib olmak üzere Suriye'deki gelişmeler masaya yatırılacak. Doğu Akdeniz ve Libya'daki son durumun da değerlendirildiği toplantıda ekonomideki gelişmeler de görüşülecek.

Kabine toplantısında, Türkiye'den Moskova'ya giden heyetin temaslarına ilişkin de değerlendirme yapılması bekleniyor.