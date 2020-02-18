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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.02.2020 Güncelleme Tarihi: 18.02.2020
CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNESİ TOPLANDI

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan başkanlığında Beştepe'de toplandı.

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Kabine" toplantısına başkanlık ediyor.

Toplantıda başta İdlib olmak üzere Suriye'deki gelişmeler masaya yatırılacak. Doğu Akdeniz ve Libya'daki son durumun da değerlendirildiği toplantıda ekonomideki gelişmeler de görüşülecek.

Kabine toplantısında, Türkiye'den Moskova'ya giden heyetin temaslarına ilişkin de değerlendirme yapılması bekleniyor.

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