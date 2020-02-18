Türk ve Rus heyetlerinin İdlib görüşmelerinde ikinci gün

Türkiye, insanlık dramının yaşandığı İdlib için diplomasi trafiğine devam ediyor. Türk ve Rus heyetlerinin İdlib’deki durumu ele almak amacıyla Moskova'da yaptığı görüşmeler ikinci gününde sürüyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı binasında yerel saat ile 10.00'da basına kapalı başlayan görüşmelere diplomatlar, askeri yetkililer ve istihbarat yetkilileri katılıyor.

Türk heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Rus heyetine ise Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sergey Verşinin ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi Aleksandr Lavrentyev başkanlık ediyor.

DÜN İLK GÖRÜŞME YAPILDI

Türk ve Rus karma heyetleri dün İdlib konusunda Moskova'da görüşmeler yapmıştı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, toplantıda Türk heyeti, sahada gerginliğin süratle azaltılması ve insani durumun daha fazla kötüleşmesinin önüne geçilmesi gereğini vurgulamıştı.

ALINABİLECEK ÖNLEMLER İSTİŞARE EDİLMİŞTİ

Ayrıca görüşmede İdlib'de Soçi mutabakatı kapsamında varılan mutabakatların tam olarak uygulanması ve ihlallerin engellenmesi amacıyla alınabilecek önlemler istişare edilmişti. Görüşmelere bugün devam edileceği bildirilmişti.