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DEAŞ'a bir operasyon daha! İstihbaratçısı da yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.02.2020
DEAŞ'A BİR OPERASYON DAHA! İSTİHBARATÇISI DA YAKALANDI

İnegöl'de terör örgütü 'a bir operasyon daha yapıldı. Terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticilerinden olduğu belirlenen uyruklu kişinin yakalanmasının ardından, örgütte istihbaratçı olarak faaliyet yürüttüğü belirlenen zanlının da aralarında olduğu 3 şüpheli yakalandı.

'de 'ın sözde üst düzey yöneticisi olarak faaliyet gösteren "" kod adlı Y.A.A'nın gözaltına alınmasıyla ilgili soruşturmayı derinleştiren Şube ile İstihbarat Şube müdürlüklerine bağlı ekipler, bu terör örgütü bünyesinde istihbaratçı olarak faaliyet yürüten K.E'nin de İnegöl'de bulunduğunu tespit etti.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Özel Harekat Şube Müdürlüğü görevlilerinin de katıldığı operasyon kapsamında ilçedeki bir adrese baskın yaptı.

Operasyonda, Suriye uyruklu sözde istihbaratçı K.E'nin yanı sıra DEAŞ'la bağlantılı oldukları gerekçesiyle "G-87 (Genel Güvenlik Yurda Giriş Yasağı)" tahdit kodu çıkarılan aynı uyruktan iki kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

SÖZDE ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN YAKALANDIĞI OPERASYON
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerinden ekipler, Suriye'nin Deyrizor kentine bağlı El-Meyadin ve El-Bukemal bölgelerinde DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi olarak faaliyet gösteren "Abu Taki Alshamy" kod adlı Y.A.A'nın (50), İnegöl'de saklandığı bilgisine ulaşmıştı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen polisler, ilçede bir doğal gaz servisinde çalışan şüpheliyi yakalamıştı.

Gözaltına alınan Y.A.A'nın, DEAŞ'ın daha önce yayınlanan videolarında esirlerin tabancayla infaz edilmesi görüntülerinde yer aldığı ortaya çıkmıştı.

Bursa'da DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi böyle yakalandı BURSA'DA DEAŞ'IN SÖZDE ÜST DÜZEY YÖNETİCİSİ BÖYLE YAKALANDI

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