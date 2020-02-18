Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan kaleme aldı: Zehirli kalem ve zayıf düdük

Bilerek yapılan yalan haberler, alçakça atılan iftiralar ile hükümeti zayıf düşürerek sokak isyanları çıkarıp gösteriler yaparak çeteleri devreye sokup ülkeyi karıştırmak isteyen karanlık odaların zehirli kalemlerini Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan köşesine taşıdı. Hilal Kaplan, 1953 yılında CIA tarafından İran’da yapılan olaylardan örnekler göstererek ülkemiz tekelinde yaşananları kaleme aldı ve, “Peki, günümüz Türkiye’sinin en zehirli kalemi ve en zayıf düdüğü sizce kimlerdir?” diye sordu.

İşte Hilal Kaplan'ın yazısından öne çıkan satır başları:

"İran Başbakanı Musaddık'ın, İngiliz- Amerikan istihbarat örgütlerinin birlikte gerçekleştirdiği "Ajax operasyonu"yla devrilmesinin üzerinden 67 yıl geçti.

Ağustos 1953'te, 'sokak isyanları'yla devrilen ve yerine İran Şahı'nın yönetiminde General Zahedi'nin getirildiği Musaddık'ın en büyük günahı, İran petrolünün sömürülmesine son verip petrol gelirini millîleştirmeye gitmesiydi.

"O KADAR KARAKTERSİZ BİR ADAMDI Kİ..."

Alternatif lider Şah ise o kadar karaktersiz bir adamdı ki, CIA içindeki lakabı 'Zayıf düdük'tü. Sanırım biraz da Şah'ı istedikleri gibi 'öttüreceklerinden' emin oldukları içindi. CIA, darbedeki rolünü 2013'te ilk kez resmen kabul ederek, ilgili belgeleri yayınladı. Söz konusu belgeleri, ilgilenen herkesin okumasını tavsiye ederim."