Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan kaleme aldı: Zehirli kalem ve zayıf düdük
Bilerek yapılan yalan haberler, alçakça atılan iftiralar ile hükümeti zayıf düşürerek sokak isyanları çıkarıp gösteriler yaparak çeteleri devreye sokup ülkeyi karıştırmak isteyen karanlık odaların zehirli kalemlerini Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan köşesine taşıdı. Hilal Kaplan, 1953 yılında CIA tarafından İran’da yapılan olaylardan örnekler göstererek ülkemiz tekelinde yaşananları kaleme aldı ve, “Peki, günümüz Türkiye’sinin en zehirli kalemi ve en zayıf düdüğü sizce kimlerdir?” diye sordu.
İşte Hilal Kaplan'ın yazısından öne çıkan satır başları:
"İran Başbakanı Musaddık'ın, İngiliz- Amerikan istihbarat örgütlerinin birlikte gerçekleştirdiği "Ajax operasyonu"yla devrilmesinin üzerinden 67 yıl geçti.
Ağustos 1953'te, 'sokak isyanları'yla devrilen ve yerine İran Şahı'nın yönetiminde General Zahedi'nin getirildiği Musaddık'ın en büyük günahı, İran petrolünün sömürülmesine son verip petrol gelirini millîleştirmeye gitmesiydi.
"O KADAR KARAKTERSİZ BİR ADAMDI Kİ..."
Alternatif lider Şah ise o kadar karaktersiz bir adamdı ki, CIA içindeki lakabı 'Zayıf düdük'tü. Sanırım biraz da Şah'ı istedikleri gibi 'öttüreceklerinden' emin oldukları içindi. CIA, darbedeki rolünü 2013'te ilk kez resmen kabul ederek, ilgili belgeleri yayınladı. Söz konusu belgeleri, ilgilenen herkesin okumasını tavsiye ederim."
YAZININ DEVAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- İhbar geldi, böyle yakalandılar!
- İllegal bahisçiler yandı! Torba yasaya o da eklendi...
- DEAŞ'a bir operasyon daha! İstihbaratçısı da yakalandı
- FETÖ'nün asıl hedefi Başkan Erdoğan'dı!
- 18 Şubat İstanbul’da sular ne zaman gelecek?
- Komiser yardımcılığına geçiş sınavına FETÖ operasyonu
- Bakan Çavuşoğlu: Batı Trakya Türk'tür Türk kalacak
- Dev operasyon! 157 asker gözaltına alındı...
- Yalova Belediyesi'nde sarı zarfla rüşvet trafiği
- Adalet Bakanlığı'nda FETÖ operasyonu
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 18 Şubat İstanbul su kesintisi: İstanbul’da sular ne zaman gelecek? 3 ilçede 24 saat su kesintisi!
- 18 Şubat Van kar tatili var mı? Van'da yarın okullar tatil mi? Valilik MEB...
- AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? 2020 Bahar dönemi AÖF kayıt yenileme harç ücretleri ne kadar?
- Evde bakım maaşı yattı mı? 17 Şubat evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte yatan iller listesi…
- Annesinden yürek yakan feryat! Ares Özdemir kimdir? Ares Özdemir öldü mü?
- AK Parti’nin yeni kanun teklifi! Yeni torba yasada neler var? Yeni torba yasa maddeleri nelerdir?
- TOKİ 100 bin konut isim listesi yayınlandı! İstanbul, Ankara TOKİ başvurusu kabul edilenler listesi! 2020 TOKİ çekilişi ne zaman?
- EYT bu hafta Meclis’e gelecek mi? Emeklilikte Yaşa Takılanlar son durum nedir? EYT son dakika çıkacak mı?
- Emeklilere 2000 TL ikramiye müjdesi… SSK, SGK, Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?
- Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman? Kredi faiz oranları düşecek mi?
- 0.75, 0.78, 0.79 oranlarla konut kredisi! 17 Şubat konut kredisi faiz oranları! Faiz oranları düşecek mi?
- Cumhuriyet, gram, çeyrek altın ne kadar oldu? 17 Şubat güncel altın fiyatları! Altın bu hafta nasıl olacak?