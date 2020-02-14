Son dakika: 14 günlük karantina bitti! Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Vuhan’dan getirilen ve 14 günlük gözlem süreleri dolan vatandaşları Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunuyor. Bakan Fahrettin Koca, "3 günde bir numuneler tekrar edildi, hastalık bulgusu yok." dedi. Bakan Koca ayrıca, “”Karantina odalarımız hazır. Bizim 48 tane kurabileceğimiz 50 yataklı karantina hastanesi olacak hastanelere sahibiz." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca, Ankara'da biten14 günlük karantina süresi hakkında açıklamalarda bulunuyor. Bakan Koca, "Gözetim altındaki 42 kişi taburcu edildi. Yurt dışında olan vatandaşlarımız 1 gün daha kalmak istediklerini belirttiler." diye konuştu.

İşte Sağlık Bakan Fahrettin Koca'nın konuşmasından öne çıkanlar,

14 günlük zaman dilimde hastalık bulgusu yoktu. İlk günden itibaren 3 günlük aldığımız tetkitlerde bir bulguya rastlanmadı. Bugün çıkan sonuçların negatif olduğu yani corona virüsüne rastlanmadığını rahatlıkla söylebiliriz. 42 yolculardı.

1 GÜN DAHA KALMAK İSTEDİLER

Ben kendileri ile bütün vatandaşlarımızla görüştüm. 5 tane de çocuğumuz vardı. Bundan sonraki süreçte de normal hayatlarına devam edecekler. Yurt dışında olan vatandaşlarımız 1 gün daha kalmak istediklerini belirttiler.

KİT TALEPLERİ

Bu süreçte kitler DSÖ doğrultusunda üretiliyor. Bir ülkeden 10 bin talebi bulunuyor. Bu kit 90 ila 120 dakika arasında sonuç verebiliyor. Almanya'da ve Fransa'da bulunan kitlerin 3 saati buluyor bu süre. Önümüzdeki günlerde de yurtdışına talebi karşılamak üzere yapılmış olacak. Kırgızistan ve Özbekistan bizden kit istedi. Türkiye'de kit üretiminde sorun olmayacağını söyleyebiliriz.

İçeride sağlık personeli dahil 61 kişi bulunuyor. 42 kişi bugün itibariyle tahliye oldu. Yabancı vatandaşlar ise bir gün daha kalarak yarın ülkelerine dönecekler. Hastane ise kapatılmayacak bir enfeksiyon hastanesi olarak kullanılacağını söyleyebiliriz.

VİRÜSE KARŞI TÜRKİYE'DE 48 HASTANE

Termal kamera uygulamasının yetersiz olduğu eleştirilere yönelik Bakan Koca, ''DSÖ'nün önerdiklerinden daha ötesini uygulayan ülke Türkiye oldu. Burada gözlem altında tutan bir ülke de olmadı. DSÖ önermediği zamanda biz başlattık bu uygulamayı. Karantina odalarımız hazır. Bizim 48 tane kurabileceğimiz 50 yataklı karantina hastanesi olacak hastanelere sahibiz'' dedi.

TABURCU EDİLEN İSİMLERDEN İLK AÇIKLAMA

Çin'den geldikten sonda 14 gün karantinada tutulan vatandaşlar açıklamalarda bulundu. Karantinada kalan Burcu Öner'in anlattıkları ise oldukça dikkat çekti. Öner açıklamasında 'Enteresan bir şey oldu. Anneme söylediğim zaman, Ankara'ya gideceğiz, bu hastanede kalacağız dediğim zaman annem "ben seni orada dünyaya getirmiştim" dedi. Odama çıktıktan sonra annem "üçüncü kat 307 numaralı odada kalmıştım" dedi, ben de aynı odadaydım. Milyonda bir gerçekleşecek bir olay gerçekleşti' ifadeleri kullandı.

Burcu Öner karantinadan çıktıktan sonra şu ifadeleri kullandı:

Şu anda 15 günümüzü tamamladık, harika bir süreçti. Beklemediğimiz sürprizler de yapıldı; doğum günü sürprizi gibi. Devletimize ve sağlık bakanımıza teşekkür ediyorum.

Ben şu anda Anıtkabir'e gitmeyi düşünüyorum. Hepimiz Wuhan'dan geldik. Wuhan'da ben İngilizce öğretmeni olarak çalışıyordum. Ama şu andan itibaren pek mümkün görünmüyor.

Enteresan bir şey oldu. Anneme söylediğim zaman, Ankara'ya gideceğiz, bu hastanede kalacağız dediğim zaman annem "ben seni orada dünyaya getirmiştim" dedi. Odama çıktıktan sonra annem "üçüncü kat 307 numaralı odada kalmıştım" dedi, ben de aynı odadaydım. Milyonda bir gerçekleşecek bir olay gerçekleşti.