Karantinadan çıkan Burcu Öner, milyonda bir yaşanacak tesadüfü anlattı
Dünyayı sarsan koranavirüs salgınının merkezi Vuhan'dan getirilen ve 14 gün karantinada tutulduktan sonra taburcu edilen isimlerden Burcu Öner milyonda bir yaşanacak olan tesadüfü anlattı. Burcu Öner, hastanede annesinin onu dünyaya getirdiği odada kaldığını ifade etti.
Çin'den geldikten sonda 14 gün karantinada tutulan vatandaşlar açıklamalarda bulundu. Karantinada kalan Burcu Öner'in anlattıkları ise oldukça dikkat çekti. Öner açıklamasında 'Enteresan bir şey oldu. Anneme söylediğim zaman, Ankara'ya gideceğiz, bu hastanede kalacağız dediğim zaman annem "ben seni orada dünyaya getirmiştim" dedi. Odama çıktıktan sonra annem "üçüncü kat 307 numaralı odada kalmıştım" dedi, ben de aynı odadaydım. Milyonda bir gerçekleşecek bir olay gerçekleşti' ifadeleri kullandı.
Burcu Öner karantinadan çıktıktan sonra şu ifadeleri kullandı:
Şu anda 15 günümüzü tamamladık, harika bir süreçti. Beklemediğimiz sürprizler de yapıldı; doğum günü sürprizi gibi. Devletimize ve sağlık bakanımıza teşekkür ediyorum.
MÜTHİŞ TESADÜF
Ben şu anda Anıtkabir'e gitmeyi düşünüyorum. Hepimiz Wuhan'dan geldik. Wuhan'da ben İngilizce öğretmeni olarak çalışıyordum. Ama şu andan itibaren pek mümkün görünmüyor.
Enteresan bir şey oldu. Anneme söylediğim zaman, Ankara'ya gideceğiz, bu hastanede kalacağız dediğim zaman annem "ben seni orada dünyaya getirmiştim" dedi. Odama çıktıktan sonra annem "üçüncü kat 307 numaralı odada kalmıştım" dedi, ben de aynı odadaydım. Milyonda bir gerçekleşecek bir olay gerçekleşti.
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