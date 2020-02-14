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Son dakika: MEB'den flaş karar! Tacizci memurun işine son verildi! İdari soruşturma başlatıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.02.2020 Güncelleme Tarihi: 14.02.2020
MEB'DEN KARAR! TACİZCİ MEMURUN İŞİNE SON VERİLDİ

Son dakika... (), 'un ilçesindeki bir ilkokulda kendisini müdür yardımcısı olarak tanıtan ve Suriyeli 12 yaşındaki bir kız öğrenciye tacizde bulunduğu iddia edilen sözleşmeli memur İsmail S.’nin işine son verdi. Bakanlık, şahsın okulda istihdamına ilişkin olarak da idari soruşturma başlattı.

SON DAKİKA HABERİ: (), 'un ilçesindeki bir ilkokulda kendisini müdür yardımcısı olarak tanıtan ve Suriyeli 12 yaşındaki bir kız öğrenciye tacizde bulunduğu iddia edilen sözleşmeli memur İsmail S.'nin işine son verdi.

Bakanlık, şahsın okulda istihdamına ilişkin olarak da idari soruşturma başlattı.

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