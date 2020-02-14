Son dakika: MEB'den flaş karar! Tacizci memurun işine son verildi! İdari soruşturma başlatıldı
Giriş Tarihi: 14.02.2020 Güncelleme Tarihi: 14.02.2020
Son dakika... Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki bir ilkokulda kendisini müdür yardımcısı olarak tanıtan ve Suriyeli 12 yaşındaki bir kız öğrenciye tacizde bulunduğu iddia edilen sözleşmeli memur İsmail S.’nin işine son verdi. Bakanlık, şahsın okulda istihdamına ilişkin olarak da idari soruşturma başlattı.
SON DAKİKA HABERİ: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki bir ilkokulda kendisini müdür yardımcısı olarak tanıtan ve Suriyeli 12 yaşındaki bir kız öğrenciye tacizde bulunduğu iddia edilen sözleşmeli memur İsmail S.'nin işine son verdi.
Bakanlık, şahsın okulda istihdamına ilişkin olarak da idari soruşturma başlattı.
Detaylar geliyor...
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