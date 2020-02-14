Son dakika: Sabiha Gökçen'deki uçak kazası ile ilgili yardımcı pilotun ifadeleri ortaya çıktı
Son dakika haberine göre; İstanbul Sabiha Gökçen Havlimanı’nda meydana gelen kaza ilgili uçağın yardımcı pilotunun ifadeleri ortaya çıktı. Yardımcı pilot ifadesinde ‘Kule bize ‘pas geçin, inmeyin’ talimatı vermedi. Uçağı indirebileceğimizi düşündük’ dedi.
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 5 Şubat tarihinde pistten çıkarak 3 kişinin ölümüne 180 kişinin de yaralanmasına neden olan uçak kazasına ilişkin olarak İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, "Taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olmak" suçundan başlatılan soruşturma sürüyor.
HASTANEDE İFADESİ ALINDI
Soruşturma kapsamında dün yardımcı pilot Ferdinant Pondaag'ın tedavi gördüğü hastanede polis tarafından ifadesi alındı. Tercüman eşliğinde alınan ifadesinde üzgün olduğunu belirten Pondaag'ın kendilerine ulaştırılan meteorolojik veriler ışığında inebileceklerini düşündükleri için indiklerini söylediği öğrenildi. İnme kararına neden olan meteorolojik verileri hatırlamadığını kaydeden Pondaag'ın, inme kararını kaptan pilot ile birlikte verdiklerini söylediği kaydedildi.
KULE 'İNMEYİN' DEMEDİ İDDİASI
Kulenin kendilerine 'inmeyin' demediğini söyleyen Pondaag'ın, piste indiklerini, indikten sonra uçağın kaydığını, kaptan pilotun uçağı pistte tutmaya çalıştığını ancak tutunamadıklarını söylediği ifade edildi. Pondaag'ın kendisine sorulan bir çok soruyu hatırlamadığını söyleyerek yanıtlamadığı öğrenildi.
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