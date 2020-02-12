Pegasus uçağı hakkında önemli gelişme! Düğüm Almanya'da çözülecek
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişinin ardından pistten çıkarak kaza yapan uçağın "kara kutusu" niteliğindeki CDR ve FDR'ler Almanya'da çözümlenecek. Alman Kaza Araştırma Kurulunca yapılacak çözümlemenin 1 hafta içinde tamamlanması bekleniyor.
PC2193 sayılı İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayollarına ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı 5 Şubat akşam saatlerinde pistten çıkarak 3 parçaya bölünmüştü.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi (UEİM) uzmanları, ABD sivil havacılık otoritesi ve Boeing'den yetkililerin yer aldığı komisyon, kaza sonrası uçağın kara kutularının Almanya veya Fransa'da çözümlenmesi için bu ülkelerin Kaza Araştırma Kurulu yetkililerine yazıyla başvuruda bulundu.
ALMANYA'DA İNCELETMESİNE KARAR VERİLDİ
Alman Kaza Araştırma Kurulundan gelen cevap üzerine komisyon üyelerinden oluşan bir ekibin kara kutuları Almanya'da inceletmesine karar verildi.
Kazanın oluş nedenini belirleyecek kara kutuların çözümlenmesi çalışmaları, Alman Kaza Araştırma Kurulu tarafından yarın Hannover'de başlayacak. Söz konusu çalışmanın bir hafta içinde tamamlanması öngörülüyor.
1 AY İÇİNDE HAZIRLANMASI BEKLENİYOR
UEİM uzmanları ve ABD'li heyetin çalışmaları ışığında kazaya ilişkin ön raporun da yaklaşık 1 ay içinde hazırlanması bekleniyor.
3 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağı 5 Şubat'ta saat 18.19'da Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkmış, kazada 3 kişi hayatını kaybetmişti.
KARA KUTULARIN ÇÖZÜMÜYLE ÇIKACAK
Çok sayıda kişinin yaralandığı Boeing 737-800 tipi uçakta 177 yolcu ve 6 kişilik mürettebat bulunuyordu. Olayla ilgili tüm detayların aydınlatılabilmesi için kara kutuların çözümüyle çıkacak bilgilerin büyük önem taşıdığı belirtiliyor.
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