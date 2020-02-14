FETÖ'nün "Sincan bölge hadimi" ahırda yakalandı
FETÖ’nün "Sincan bölge hadimi" olduğu ileri sürülen S.K, düzenlenen operasyonla Sincan Yenikent Mahallesi'nde bir çiftliğin ahırında yakalandı. FETÖ’nün daha önce imam denilen isimlere, son zamanlarda "hadim" adı verdiği tespit edildi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Ankara Bölge Başkanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ'nün sivil kanadının Ankara'da yeniden yapılanmaya gittiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
AHIRHA YAKALANDI
İhbarı değerlendiren ekipler, örgütün sözde "Sincan eyalet yapılanması" kapsamında faaliyet yürüttüğü tespit edilen S.K.'yi teknik ve fiziki takibe aldı. Örgüt içinde "Selim" kod adını kullandığı tespit edilen S.K, saklandığı Sincan Yenikent Mahallesi'ndeki çiftliğin ahırında gözaltına alındı.
YARDIM ADI ALTINDA PARA TOPLAYIP…
Adreste yapılan aramalarda, yüklü miktarda para, çok sayıda dijital malzeme, örgütsel doküman ve sahte sürücü belgesi ele geçirildi. S.K.'nin Sincan ilçesinde "mağdurlara yardım" ve "himmet" adı altında para topladığı, bu paraları yurt dışında bulunan örgüt mensuplarına gönderdiği belirtildi. Ankara Batı 2. Sulh Ceza Hakimliğince "silahlı terör örgütü üye olmak" suçundan aranan S.K, cezaevine gönderildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- 14 günlük karantina bitti! Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
- FETÖ’nün 7 Şubat MİT kumpasında flaş detay!
- Türkiye’de bir ilk! Kadın komando astsubaylar göreve hazır
- Emniyet müdürü cinayetinde FETÖ izi
- MEB'den karar! Tacizci memurun işine son verildi
- İşte İstanbullunun günlük ulaşım maliyeti...
- Uçak kazası ile ilgili yardımcı pilotun ifadeleri ortaya çıktı
- CHP'li Soyer'i çıldırtan “Sayıştay” sorusu
- Başkan Erdoğan Pakistan'da! İşte tarihe geçen anlar
- Karantinadan çıktı müthiş tesadüfü anlattı!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bir Zamanlar Çukurova 55. bölüm full izle!
- 14 Şubat Kar tatili olan iller: Yarın okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil edildi?
- Sivasspor Antalyaspor canlı izle! ZTK çeyrek final A Spor canlı yayın! | Video
- En güzel Sevgililer Günü mesajları… Sevgiliye anlamlı resimli mesajlar! 14 Şubat Sevgililer Günü sözleri ve mesajları!
- En güzel Sevgililer Günü hediye önerileri: Sevgiliye ne alınır? İşte, anlamlı 14 Şubat Sevgililer Günü hediyeleri!
- Erdoğan Uludağ kimdir? Türk Robin Hood ortaya çıktı mı?
- Palu ailesi davası kararı belli oldu! Palu ailesi kimdir? Palu ailesi olayı nedir?
- 13 Şubat evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı (aylığı) hangi illerde yattı?
- BİM aktüel katalog 14 Şubat: Sevgililer Günü sürprizleri BİM aktüel ürünler kataloğunda! BİM’de bu hafta…
- Emekliye promosyon müjdesi! Emekli promosyon ücretleri ne kadar? Hangi banka ne vaat ediyor?
- 8 bin 844 personel alımı müjdesi! Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte kadro dağılımı!
- Türkiye’nin konuştuğu olay! Kadir Şeker kimdir? Kadir Şeker serbest kalacak mı?