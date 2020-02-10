Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç’in sekreteri Bahar Taşkömür ile şoförü Buğrahan Ergün de gözaltında!

Yalova Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Harcama Belgeleri ve Ödeme Evrakları Sorumlusu Reşat Elgin’in, Yalova Belediyesi’nin kasasından 22 milyon TL’yi kaçırdığına iddialarına yönelik soruşturma sürüyor. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında; Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç’in sekreteri Bahar Taşkömür ile şoförü Buğrahan Ergün de gözaltına alındı.

Yalova Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Harcama Belgeleri ve Ödeme Evrakları Sorumlusu Reşat Elgin'in, Yalova Belediyesi'nin kasasından 22 milyon TL'yi kaçırdığına iddialarına yönelik soruşturma sürüyor.

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISININ SEKRETERİ VE ŞOFÖRÜ DE GÖZALTINDA

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında; Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in sekreteri Bahar Taşkömür ile Güleç'in şoförü Buğrahan Ergün'ün de gözaltına alındığı bildirildi. Haliç Güleç, Bahar Taşkömür ve Buğrahan Ergün'ün 3 gün gözaltında kalacağı öğrenildi.

HALİT GÜLEÇ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında; Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç de gözaltına alındı. Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı ekipleri, Yalova Belediyesi'nde inceleme yaptığı bildirildi. KOM ekiplerinin saat:16.00 sularında belediyeye geldiği ve incelemede bulunduğu öğrenildi.

Soruşturma kapsamında Halit Güleç'in evinde de arama yapıldığı, Halit Güleç'in bilgisayarına ve bazı dosyalara el konulduğu kaydedildi.

REŞAT ELGİN, HALİT GÜLEÇ'İ SUÇLADI: "USULSÜZ İŞLEMLERDEN HABERDARDI"

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve belediye kasasından 22 milyon lirayı kaçırdığı ifade edilen Yalova Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Harcama Belgeleri ve Ödeme Evrakları Sorumlusu Reşat Elgin ifadesinde; Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'i suçladı ve Halit Güleç'in söz konusu usulsüz işlemlerden haberdar olduğunu açıkladı.

MUHARREM İNCE'NİN KARDEŞİ HÜSEYİN İNCE'Yİ DÖVDÜRTMÜŞTÜ

22 milyon TL'nin kaybolmasında ismi geçen Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in, Muharrem İnce'nin Yalova Milletvekili olduğu dönemde Yalova İl Genel Meclisi üyesi kardeşi CHP'li Hüseyin İnce'yi dövdürdüğü basına yansımıştı. Hüseyin İnce, yemek yediği restoranda 10 kişilik bir grubun saldırısına uğramıştı.

Hüseyin İnce, Yalova Belediyesi'nde yolsuzluk yapıldığını gündeme getirmişti. Hüseyin İnce, darp olayının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada CHP'li Belediye Başkanı Vefa Salman ve Başkan Yardımcısı Halit Güleç'i sorumlu tutmuş ve kendisine saldırılanlardan şikayetçi olmuştu.

Saldırganlar arasında Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in makam şoförü, belediyenin ambulans şoförü ve hal müdürlüğü çalışanı olduğu tespit edildi.

MÜTEAHHİT BEKİR BİLGİ TUTUKLANDI

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında Reşat Elgin'in usulsüz olarak sahte belgelerle para gönderdiği müteahhit Bekir Bilgi tutuklanmıştı. Yalova Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Harcama Belgeleri ve Ödeme Evrakları Sorumlusu Reşat Elgin de Denizli'de gözaltına alınmıştı.

KENAN KIRAN / SABAH