Son dakika: Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile görüşecek
Son dakika haberi... Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Genel Merkezi’nde saat 17.30’da bir görüşme gerçekleştirecek. Görüşmede CHP içerisinde ciddi çalkantılara yol açan "Külliye'ye giden CHP'li" yalanı ve 28-29 Mart'ta yapılacak Genel Kurultay'a giden süreçte yaşanan sıkıntıların ele alınacağı gelen bilgiler arasında...
Cunhuriyet Halk Partisi eski Yalova milletvekili Muharrem İnce, CHP Genel Merkezi'nde Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelecek. İki isim 2 hafta önce siyasi içeriği olmayan bir görüşme gerçekleştirmişti.
SANCILI SÜREÇ
Kemal Kılıçdaroğlu yaklaşık iki hafta önce annesi hastanede tedavi gören Muharrem İnce'ye bir geçmiş olsun ziyaretinde bulundu ve bugünkü görüşme için anlaştılar. Bu görüşmenin içeriği CHP açısında oldukça önem taşıyor. Geçtiğimiz aylarda "Külliye'ye giden CHP'li" yalanı CHP içerisinde ciddi sıkıntıya yol açtı.
İTİRAZLARI VAR
Öte yandan CHP'nin genel kurultayı da yaklaşıyor. 28-29 Mart'ta CHP'nin 37. Olağan Kurultay'ı var. İki isim daha öncede yapılan kurultay öncesi bir araya geliyor. Muharrem İnce'nin parti içerisinde yürütülen bazı politikalara itirazı bunları dile getirmesi bekleniyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Büyükada'da Ekrem İmamoğlu'na sert tepki!
- Başkan Erdoğan Pakistan'da!
- Şoke eden görüntüler! Hayalet kent
- Bakan Akar: İlave birlikler gönderiyoruz!
- TSK'dan Suriye sınırına önemli sevkiyat
- Son dakika: CHP'li Yalova belediyesinde 22 milyonluk vurgun! Başkan Yardımcısı tutuklandı
- MHP'den Kemal Kılıçdaroğlu'na 'FETÖ'nün siyasi ayağı' tepkisi!
- Bakan Albayrak: Gerçek kahramanlar mezun oldu
- İlker Başbuğ ile FETÖ tarihine yolculuk
- Darbeci Hafter milisleri sivilleri vurdu
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- En güzel Sevgililer Günü hediye önerileri: Sevgiliye ne alınır? İşte, anlamlı 14 Şubat Sevgililer Günü hediyeleri!
- Erdoğan Uludağ kimdir? Türk Robin Hood ortaya çıktı mı?
- Palu ailesi davası kararı belli oldu! Palu ailesi kimdir? Palu ailesi olayı nedir?
- 13 Şubat evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı (aylığı) hangi illerde yattı?
- BİM aktüel katalog 14 Şubat: Sevgililer Günü sürprizleri BİM aktüel ürünler kataloğunda! BİM’de bu hafta…
- Emekliye promosyon müjdesi! Emekli promosyon ücretleri ne kadar? Hangi banka ne vaat ediyor?
- 8 bin 844 personel alımı müjdesi! Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte kadro dağılımı!
- Türkiye’nin konuştuğu olay! Kadir Şeker kimdir? Kadir Şeker serbest kalacak mı?
- Tarih belli oldu! 2020 TOKİ kura çekilişi ne zaman? TOKİ kura çekilişi Mart’ta mı yapılacak?
- Kuruluş Osman 10. bölüm full izle!
- Emeklilere 368 TL ek ödeme! SGK, SSK, Bağ-Kur 2020 emeklilik düzenlemesi kapıda! Yaşa göre maaş…
- Sivas’ta yarın okullar tatil mi? 13 Şubat Sivas kar tatili oldu mu? Valilik MEB tatil açıklamaları…