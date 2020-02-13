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Son dakika: Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile görüşecek

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.02.2020 Güncelleme Tarihi: 13.02.2020
MUHARREM İNCE, KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞECEK!

Son dakika haberi... , Başkanı Kemal ile CHP Genel Merkezi’nde saat 17.30’da bir görüşme gerçekleştirecek. Görüşmede CHP içerisinde ciddi çalkantılara yol açan "Külliye'ye giden CHP'li" yalanı ve 28-29 Mart'ta yapılacak Genel Kurultay'a giden süreçte yaşanan sıkıntıların ele alınacağı gelen bilgiler arasında...

Cunhuriyet Halk Partisi eski Yalova milletvekili , Merkezi'nde Kemal ile bir araya gelecek. İki isim 2 hafta önce siyasi içeriği olmayan bir görüşme gerçekleştirmişti.

Son dakika: Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile görüşecek SON DAKİKA: MUHARREM İNCE, CHP GENEL BAŞKANI KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞECEK

SANCILI SÜREÇ

Kemal Kılıçdaroğlu yaklaşık iki hafta önce annesi hastanede tedavi gören Muharrem İnce'ye bir geçmiş olsun ziyaretinde bulundu ve bugünkü görüşme için anlaştılar. Bu görüşmenin içeriği CHP açısında oldukça önem taşıyor. Geçtiğimiz aylarda "Külliye'ye giden CHP'li" yalanı CHP içerisinde ciddi sıkıntıya yol açtı.

İTİRAZLARI VAR

Öte yandan CHP'nin genel kurultayı da yaklaşıyor. 28-29 Mart'ta CHP'nin 37. Olağan Kurultay'ı var. İki isim daha öncede yapılan kurultay öncesi bir araya geliyor. Muharrem İnce'nin parti içerisinde yürütülen bazı politikalara itirazı bunları dile getirmesi bekleniyor.

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