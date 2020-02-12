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12.02.2020
Başkan Erdoğan: FETÖ'nün en önemli siyasi ayağı Kılıçdaroğlu ve ekibidir
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmasıyla ilgili olarak AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Kılıçdaroğlu bize çamur atmaya çalışırken, elinde çamurla yakalanmıştır. Çünkü bu ülkede FETÖ’nün en önemli siyasi ayağı, bizatihi Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisi ve ekibidir.Seni oraya getiren FETÖ'dür." dedi.
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