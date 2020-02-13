Son dakika: Deniz Yücel'in yargılandığı davada savcıdan flaş talep

Son dakika haberi... Almanya'da yaşayan Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in yargılandığı davada savcı, sanığın 15 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Alman ' Die Welt ' gazetesinin Türkiye temsilcisi Deniz Yücel 'in yargılandığı davada savcı, "Terör örgütü propagandası yapmak" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından toplam 4 yıl 3 aydan, 15 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep etti.

Deniz Yücel, 10 Eylül 1973 tarihinde Flörsheim am Main, Almanya'da doğmuştur. İlkay Yücel adında bir ablası vardır. Berlin Özgür Üniversitesi'nde siyaset bilimi okudu. Deniz Yücel, 1999 yılında eslek hayatına başladı. Gazeteciliğinin yanı sıra köşe yazıları ve yazarlığıyla da tanındı. 2002 yılında haftalık Jungle Wold gazetesi, 2007 yılında ise Die Tagezzeitung gazetelerinde çalıştı. 2015 yılında Die Welt gazetesinde çalışmaya başladı ve gazetenin Türkiye temsilciliğini üstlendi.