Son dakika: Deniz Yücel'in yargılandığı davada savcıdan flaş talep
Giriş Tarihi: 13.02.2020 Güncelleme Tarihi: 13.02.2020
Son dakika haberi... Almanya'da yaşayan Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in yargılandığı davada savcı, sanığın 15 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.SON DAKİKA HABERİ: Alman 'Die Welt' gazetesinin Türkiye temsilcisi Deniz Yücel'in yargılandığı davada savcı, "Terör örgütü propagandası yapmak" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından toplam 4 yıl 3 aydan, 15 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep etti.
DENİZ YÜCEL KİMDİR ?
Deniz Yücel, 10 Eylül 1973 tarihinde Flörsheim am Main, Almanya'da doğmuştur. İlkay Yücel adında bir ablası vardır. Berlin Özgür Üniversitesi'nde siyaset bilimi okudu. Deniz Yücel, 1999 yılında eslek hayatına başladı. Gazeteciliğinin yanı sıra köşe yazıları ve yazarlığıyla da tanındı. 2002 yılında haftalık Jungle Wold gazetesi, 2007 yılında ise Die Tagezzeitung gazetelerinde çalıştı. 2015 yılında Die Welt gazetesinde çalışmaya başladı ve gazetenin Türkiye temsilciliğini üstlendi.
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