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Son dakika: Deniz Yücel'in yargılandığı davada savcıdan flaş talep

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.02.2020 Güncelleme Tarihi: 13.02.2020
DENİZ YÜCEL'İN YARGILANDIĞI DAVADA SAVCIDAN FLAŞ TALEP

Son dakika haberi... Almanya'da yaşayan gazetesi muhabiri 'in yargılandığı davada savcı, sanığın 15 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

SON DAKİKA HABERİ: Alman '' gazetesinin temsilcisi 'in yargılandığı davada savcı, "Terör örgütü propagandası yapmak" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından toplam 4 yıl 3 aydan, 15 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep etti.



DENİZ YÜCEL KİMDİR ?

Deniz Yücel, 10 Eylül 1973 tarihinde Flörsheim am Main, Almanya'da doğmuştur. İlkay Yücel adında bir ablası vardır. Berlin Özgür Üniversitesi'nde siyaset bilimi okudu. Deniz Yücel, 1999 yılında eslek hayatına başladı. Gazeteciliğinin yanı sıra köşe yazıları ve yazarlığıyla da tanındı. 2002 yılında haftalık Jungle Wold gazetesi, 2007 yılında ise Die Tagezzeitung gazetelerinde çalıştı. 2015 yılında Die Welt gazetesinde çalışmaya başladı ve gazetenin Türkiye temsilciliğini üstlendi.

Die Welt muhabiri Deniz Yücel'in Türkiye düşmanlığı DİE WELT MUHABİRİ DENİZ YÜCEL'İN TÜRKİYE DÜŞMANLIĞI
Tek fotoğrafta 4 Türkiye düşmanı: Can Dündar, Mehmet Ali Alabora, Barbaros Şansal ve Deniz Yücel TEK FOTOĞRAFTA 4 TÜRKİYE DÜŞMANI: CAN DÜNDAR, MEHMET ALİ ALABORA, BARBAROS ŞANSAL VE DENİZ YÜCEL

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