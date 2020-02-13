Kemal Kılıçdaroğlu'nun her adımında FETÖ izi var!

FETÖ’nün siyasi ayağı tartışmasında topu kendi üzerinden atmaya çalışan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun FETÖ ile olan ilişkisini koltuğa oturduğundan bu yana attığı her adım ortaya koyuyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ve AK Parti iktidarını FETÖ'nün siyasi ayağı olmakla suçlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve partisi 15 Temmuz darbe girişimi öncesi ve sonrasında alçak örgütle birçok kez temas kurdu. 15 Temmuz için 'kontrollü darbe' ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, devlet FETÖ'yle mücadele ederken örgütün ABD imamı Faruk Taban'la bile iki kez görüştü. Başkan Erdoğan, partisinin dünkü grup toplantısında Kılıçdaroğlu ile FETÖ'nün ilişkisini gözler önüne seren bir video izletti. Videoda tarih tarih CHP-FETÖ ilişkisi yer alıyor. İşte Kılıçdaroğlu ve CHP'nin FETÖ ile bağını gösteren delil niteliğindeki olaylar zinciri:



KASET KUMPASIYLA GELDİ

22 Mayıs 2010 - FETÖ tarafından çekilen Deniz Baykal kasetinin ardından Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin başına geçti.

26 Ocak 2012: Kılıçdaroğlu, FETÖ'nün ABD imamı ve Türk Amerikan Birliği (TAA) Başkanı Faruk Taban ve yöneticilerini genel merkezde kabul etti. Bu ziyaret, partinin internet sitesine de konuldu. Haberi gösteren internet linki sonradan kaldırıldı.







FETÖ İMAMI İLE GÖRÜŞTÜ

7 Şubat 2012: Faruk Taban ve ekibinin CHP Genel Merkezi'ni ziyaretinden günler sonra, 7 Şubat 2012'de FETÖ'nün savcısı Sadrettin Sarıkaya, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve ekibini ifadeye çağırdı. 3 gün sonra da MİT'çiler Emre Taner, Afet Güneş, Yaşar Yıldırım ve Hüseyin Kuzuoğlu için yakalama kararı çıkarıldı.



HÜKÜMETİ TEHDİT ETTİ

Ocak 2012: Kılıçdaroğlu FETÖ'nün mahrem imamlarıyla toplantı yaptı.

18 Mayıs 2013: Gezi kalkışmasından önce hükümeti tehdit etti.

2 Aralık 2013: 17-25 Aralık'tan hemen önce CHP ile FETÖ lobisi arasında toplantı yapıldı. Kılıçdaroğlu FETÖ'nün ABD imamı Faruk Taban ABD'de görüştü.

FETÖ İLE İŞBİRLİĞİ İTİRAFI

19 Mart 2014: Kılıçdaroğlu'ndan FETÖ'nün kapatılan kanalı Samanyolu Tv'de Başkan Erdoğan'ı tehdit etti. "Süleyman Şah Türbesi'ne saldırı olacak. Seçimlerden sonra orduyu Suriye'ye sokmak isteyebilirler" dedi. Kılıçdaroğlu'nun bu konuşmasından 9 gün sonra, FETÖ tarafından kaydedilen ve türbeye ilişkin olduğu iddia edilen ses kaydı internete düştü. Kaydın ortam dinlemesiyle yapıldığı tespit edildi.

15 Aralık 2014: CHP'li milletvekili Birgül Ayman Güler, FETÖ ile seçim işbirliğini itiraf etti.

17 Mayıs 2015: Kılıçdaroğlu, FETÖ'nün medya imamı firari Ekrem Dumanlı'nın da olduğu Zaman gazetesi yöneticileri ile bir araya geldi. CHP'li Enis Berberoğlu da görüşmeye katıldı.







'KONTROLLÜ DARBE' DEDİ

18 Mayıs 2015: Kılıçdaroğlu, MİT TIR'larındaki bombaların görüntülerini izlediğini söyledi.

27 Mayıs 2015: Enis Berberoğlu MİT TIR'ları görüntülerini Dündar'dan aldı.

26 Ekim 2015: Kılıçdaroğlu ve CHP'li vekiller FETÖ'cü TV'lere destek verdi.

28 Ekim 2015: FETÖ'nün yayın organanı Zaman gazetesine destek verildi.

15 Temmuz 2016: Kemal Kılıçdaroğlu, hain darbe girişiminin 'kontrollü darbe' olduğunu söyledi.

19 Eylül 2016: Kılıçdaroğlu, FETÖ elebaşının kitaplarıyla ilgili 'Kitapları yakılmasın' dedi.

5 Aralık 2016: FETÖ'cü gazetecilere destek verdi.

28 Mart 2017: CHP milletvekilleri Mahmut Tanal ve Sezgin Tanrıkulu, FETÖ kanallarını ziyaret etti.







BYLOCK'CU DANIŞMAN

22 Ağustos 2017: Kılıçdaroğlu'nun eski Başdanışmanı Fatih Gürsul'un Bylock yazışmaları ortaya çıktı.

26 Ekim 2017: Kılıçdaroğlu, FETÖ'den yargılanan Atilla Taş ve Murat Paksoy'a telefon etti.

28 Ekim 2017: Bylock yazışmalarından CHP-FETÖ işbirliği çıktı.



CHP'Lİ VEKİL TUTUKLANDI

8 Ekim 2019: CHP milletvekili Eren Erdem tutuklandı.

16 Kasım 2019: "CHP FETÖ'ye teslim oldu" diyen Yılmaz Ateş partiden ihraç edildi. Bu süreçlerde Kılıçdaroğlu'nun 6 danışmanı FETÖ'cü çıktı.

Sabah