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NATO'dan İdlib açıklaması: Esad rejimi ve Rusya, İdlib'de saldırılara son vermeli

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.02.2020 Güncelleme Tarihi: 11.02.2020
NATO'DAN FLAŞ İDLİB AÇIKLAMASI!

Genel Sekreteri , ''Esad rejimi ve , 'de saldırılara derhal son vermeli. İdlib'deki durum son derece endişe verici." dedi.

Genel Sekreteri , Esad rejimi ve 'ya 'deki saldırıların durdurulması çağrısında bulundu.

"İDLİB'DEKİ SALDIRILAR DERHAL DURDURULMALI"

Stoltenberg, Brüksel'de yarın başlayacak iki günlük Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde konuştu. "İdlib'deki durum son derece endişe verici" diyen Stoltenberg, ''Esad rejimi ve Rusya'ya çağrıda bulunuyorum. Çünkü Moskova, rejimin saldırılarına destek oluyor. İdlib'deki saldırılar derhal durdurulmalı" şeklinde konuştu.

EVLERİNİ TERK ETMEK ZORUNDA KALDILAR

''Rejim ve Rusya'nın saldırıları sebebiyle insani kriz yaşanıyor'' diyen Stoltenberg yüzbinlerce kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığına vurgu yaptı.

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WESATIN WESATIN

SURIYEDE ASIL KATIL RUSYADIR.

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evet4
hayır0
cevapla 11.02.2020 13:46
PUDFIN PUDFIN

SURIYEDE NE KADAR ESAT KENDI HALKINA KATILLIK YAPIYORSA RUSYADA O KADAR SURIYE HALKINA KATLIYAMCILIK YAPIYOR SURIYEDE ASIL KATLIYAMCI RUSYADIR BAKALIM RUSYA NEREYE KADAR SURIYEDE INSANLARI KATLIYAM YAPACAK .

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır0
cevapla 11.02.2020 13:45
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)

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