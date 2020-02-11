NATO'dan İdlib açıklaması: Esad rejimi ve Rusya, İdlib'de saldırılara son vermeli
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ''Esad rejimi ve Rusya, İdlib'de saldırılara derhal son vermeli. İdlib'deki durum son derece endişe verici." dedi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Esad rejimi ve Rusya'ya İdlib'deki saldırıların durdurulması çağrısında bulundu.
"İDLİB'DEKİ SALDIRILAR DERHAL DURDURULMALI"
Stoltenberg, Brüksel'de yarın başlayacak iki günlük Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde konuştu. "İdlib'deki durum son derece endişe verici" diyen Stoltenberg, ''Esad rejimi ve Rusya'ya çağrıda bulunuyorum. Çünkü Moskova, rejimin saldırılarına destek oluyor. İdlib'deki saldırılar derhal durdurulmalı" şeklinde konuştu.
EVLERİNİ TERK ETMEK ZORUNDA KALDILAR
''Rejim ve Rusya'nın saldırıları sebebiyle insani kriz yaşanıyor'' diyen Stoltenberg yüzbinlerce kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığına vurgu yaptı.
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SURIYEDE NE KADAR ESAT KENDI HALKINA KATILLIK YAPIYORSA RUSYADA O KADAR SURIYE HALKINA KATLIYAMCILIK YAPIYOR SURIYEDE ASIL KATLIYAMCI RUSYADIR BAKALIM RUSYA NEREYE KADAR SURIYEDE INSANLARI KATLIYAM YAPACAK .cevapla 11.02.2020 13:45
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