Kremlin'den İdlib açıklaması: Durum endişe verici

Kremlin'den yapılan açıklamada, İdlib'deki durumun endişe verici olduğu ve Rusya ile Türkiye arasındaki anlaşmanın uygulanmak zorunda olduğu belirtildi.

Suriye'de yaşanan son gelişmelere ilişkin Kremlin'den bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "İdlib'deki durum endişe verici. Türkiye ile Rusya arasındaki anlaşma uygulanmak zorunda" denildi.

RUSYA, İDLİB GERİLİMİ KONUSUNDA ABD İLE TEMAS HALİNDE

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Suriye'nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesindeki son durumla ilgili ABD ile temas halinde olduklarını bildirdi.

Son günlerde İdlib'de artan gerilimin Rusya ile ABD arasında görüşüldüğünü söyleyen Ryabkov, "İdlib konusunda Rusya ile ABD arasında temas sürüyor. Kimse bunu reddetmiyor. Sahada ortaya çıkan bazı somut durumların ordular arasında farklı düzeylerde etkili temasların kullanımı sayesinde tatmin edici bir şekilde çözüldüğünü söyleyebilirim. Bunun pratikte devam edeceğini umuyoruz" ifadelerini kullandı.